保時捷目前8年內 讓80%車款轉為全電設計

保時捷全球執行董事會主席Oliver Blume宣布：展望2030年，保時捷八成新車將為純電動車，達成碳中和目標。(圖:Porsche提供)

過去一整年的財務表現，顯示了保時捷（Porsche）已持續鞏固其作為全球最佳獲利汽車製造商之一的地位。這間座落在德國斯圖加特的跑車製造商在營業額和營業利潤 （税前利潤）皆創下歷史新高。2021年銷售收入達331億歐元，較前年高出44億歐元（前年銷售收入：287億歐元），成長了15％。營業利潤則為53億歐元，年增11億歐元（成長27％）。保時捷營運的銷售報酬率（operating return on sales）上看16%（前年：14.6％）。

「我們在業務發展上的豐碩成果奠基於大膽、創新且深具前瞻性的決策。」保時捷全球執行董事會主席Oliver Blume表示，「我們所屬的汽車產業正經歷史上最巨大的變革。我們及早制定了因應策略，因而得以維持穩健的經營發展，而今日的成功亦歸功於團隊合作。」除了具吸引力的產品，保時捷全球執行董事會副主席兼財務與IT執行董事會成員Lutz Meschke認為，保時捷健康的成本結構也是強勁數據表現的重要基礎，他表示：「我們的營運成果反映了公司出色的獲利能力。即便在半導體短缺的艱困時期，我們仍展現了能創造價值的增益能力和可穩健發展的成功商業模式。」

保時捷正在與合作夥伴一同投資充電站，以及強化自身的充電基礎設施，更進一步的大型投資則將針對電池系統和模組化生產等核心技術上。(圖:Porsche提供)

2021年淨現金流由15億歐元成長至37億歐元（前年：22億歐元）。Lutz Meschke認為：「這項指標在在顯示保時捷優越的定位。」此一正成長的表現也奠基於2025年盈利計劃的成果，透過創新和商業模式持續為公司創造收益。Meschke表示：「感謝我們積極進取的員工使盈利計畫有了圓滿豐碩的成果。保時捷可更進一步提高營運績效，同時降低了損益平衡點。也讓我們即使身處緊張的經濟局勢，依然保有持續挹注公司未來發展的靈活性。我們果斷地推動電能驅動、數位化和永續發展，我樂觀地認為，保時捷在當前的全球危機中仍將繼續成長茁壯。」

面對當前緊張的全球局勢，更需要謙遜和謹慎。「看著戰火下的烏克蘭，保時捷深感憂慮和震驚，」Oliver Blume表示：「我們仍期盼敵對行動盡快停止，恢復外交對話，以人民安危為最優先的考量。」為了幫助烏克蘭的民眾，保時捷已捐出100萬歐元。專家們亦持續檢視保時捷營運受挫的程度；目前，保時捷生產線已受到戰火影響，意味著在某些情況下將無法如期生產。

「接下來幾個月，我們在經濟和政治上都將面臨諸多挑戰。儘管如此，我們仍將堅守多年來堅定不移的戰略目標，亦即確保在長期看來至少15％的銷售報酬率。」保時捷執行董事會副主席Lutz Meschke強調：「專案小組已採取初步措施來保障公司盈利，讓我們可以持續朝向原定的高收益目標邁進。成功與否則取決於我們無法掌握的外在挑戰。」

然而，就內部來說，保時捷已為成功的商業模式打造了完善的環境和條件，Lutz Meschke表示：「在策略面、營運面和財務面，保時捷都處於非常有利的地位。因此，我們對於未來深具信心，並考慮保時捷首次公開募股，此舉將促使保時捷提升品牌地位，並增加企業創新自由度。與此同時，福斯集團和保時捷仍可持續自雙方的聯合協同關係中共同受益。」

2021年保時捷在全球共交出301,915部新車，寫下品牌歷史中首次交車突破30萬的紀錄（前年：272,162部）。最佳銷售車款為Macan（88,362部）和Cayenne （83,071部）；Taycan的交車數量更是翻倍，全球共有41,296位車主迎來第一款純電保時捷跑車，這數字甚至超越了經典911跑車 - 其交車數在2021年同時創下新高，達到38,464部。

Oliver Blume表示：「Taycan是百分之百的保時捷，吸引了所有人，包括現有和全新的顧客、專家和產業媒體。我們正用另一款車加強電動車 的攻勢，在未來五年內，中置引擎的718跑車將完全轉換為純電動車款。」

去年，保時捷在歐洲交付的全新車款中有近四成為非純燃油車，包含插電式混合動力及純電動車款。除此之外，保時捷也已宣布將在2030年達成碳中和目標。「在2025年，在全新銷售的保時捷中，將有半數為電動車款，包含純電或插電式混合動力車款，」

Oliver Blume宣布：「而2030年所有新車中，純電車款的佔比將達到80％以上。」為達成這項宏大的目標，保時捷正在與合作夥伴一同投資 充電站，以及強化自身的充電基礎設施，更進一步的大型投資則將針對電池系統和模組化生產等核心技術上。而新成立的Cellforce Group正在研發及生產高性能電池，預計將在2024年投入量產。

2021年，保時捷在全球所有銷售區域的交車量皆有增長。中國仍為最大單一市場，共交付近96,000部新車，比2020年成長了8％；保時捷在北美市場成長快速，交車數成長驚人，增長22％，總數量超過70,000部；歐洲地區也有良好表現，僅僅在德國，保時捷所交付的新車總數便將近29,000部，年成長率9％。