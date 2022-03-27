終究要排隊的情況下 要選加油還是充電？

油價高漲前夕，大批油車紛紛趕著將油箱加滿。（美聯社）

在國際局勢不穩定的情況下，近期油價 來到相對高點，每當中油宣布漲價前夕，都可以看到自助加油站 大排長龍，許多車主都希望趕在漲價前一刻把油加滿。這點看在電車車主眼裡，想必事不關己甚至有點幸災樂禍的成分。但是隨著電動車 持續增加下，找不到公用的快充站也成為日常，形成「你終究要排隊」的情況。

Carscoops就分享了油車車主和電車車主透過社群網站相互分享對方排隊加油／充電的情況。相較起來雖然現階段加油站數量遠多於充電站，但如果考慮到路上的油車也遠多於電動車的情況下，就不難想像當油價上漲前，油車車主紛紛前往加油站排隊加油的景象。

Look at these ICE vehicles waiting in line to pay $5.39 a gallon.



I’m grateful to have a #Tesla that charges from the 🌞 while I’m sleeping. pic.twitter.com/oGoHG03cxb — Jilianne 🇺🇸 Tesla FSD BETA Tester (@JilianneParker) March 15, 2022

電動車車主雖然有在家充電的選項，但如果是出外臨時有充電需求，或是家中無法安裝充電樁的情況下，外出充電成為日常，相較於油車加油的過程，現階段電動車在充電時間和可用站點仍有待進步。也因此不論是需要等待充電時間、或是尋找合適的充電站，都成為現階段電動車車主可能面臨的一大麻煩。

對於電動車車主而言，雖然油價高低與我無關，也不需要排隊加油，但對於有出外充電需求的車主而言，痛苦情況可能不會比排隊加油來得輕。唯一的好消息是，大部分的人家裡都可以安裝充電樁，但卻不是每個人家裡都能儲放汽油。