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優惠少、供應減讓租比買還貴 汽車租賃創2009年來新低

記者顏伶如／綜合報導
由於上漲幅度加大，租車的花費比購新車更貴。圖為維州費爾法克斯郡一處特斯拉汽車經銷商。(歐新社)
由於上漲幅度加大，租車的花費比購新車更貴。圖為維州費爾法克斯郡一處特斯拉汽車經銷商。(歐新社)

華爾街日報報導，汽車租賃(car leasing)今年創下2009年以來新低，因為車商提供折扣優惠越來越少，汽車數量也較往年縮水，未來幾年二手車市場的供應量將連帶受到衝擊，對有興趣買車的消費者造成影響。

市調機構J.D Power統計顯示，新冠疫情期間，全新轎車與卡車的租賃比例雙雙下降，今年之內截至3月13日的數據更跌落到只占汽車零售銷售業績的19%，創下2009年以來新低點。相較之下，疫情爆發之前的幾年，汽車租賃占汽車零售市場約30%。

由於汽車數量減少，許多車商紛紛取消租賃折扣優惠及其他促銷；如今消費者前往車商看車時，看到租賃價格通常大吃一驚。

在某些案例當中，如今租賃豪華型車款的花費，大約跟選擇購買時每月繳交車貸金額差不多，使得某些消費者選擇把目前租賃的車輛買下，或者暫時取消下一步車輛的租賃打算。

汽車資訊網站Edmunds指出，2022年份富豪(Volvo)XC90多功能車租賃花費平均每月金額為951元，比購買同款新車每月繳交車貸還多出8元。若以2019年時的行情來看，當時租賃富豪XC90多功能車的每月花費，比購買同款新車的每月車貸便宜約216元。

長期以來，對於期盼能有新車可開的消費者來說，如果希望每月汽車開銷能比買車車貸花費來得低，租賃一直是頗為熱門的選項。

Edmunds統計顯示，疫情發生後，消費者租賃車輛的每月花費一路上漲，2月間平均汽車租賃每月開銷為560元，比兩年前同期相比增加19%；就在相同期間，買車的車貸每月花費平均為637元，比2020年2月間增加約12%。

汽車 疫情 華爾街

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