海神將全面轉電 瑪莎拉蒂公布Folgore純電計畫

瑪莎拉蒂正式公布「Folgore純電計畫」、純電車型上市時程，以及Maserati 2021年的全球營運表現。(圖:瑪莎拉蒂提供)

身為全球車壇第一個推出純電車型的義大利 汽車豪華品牌，瑪莎拉蒂（Maserati）正式公布「Folgore純電計畫」、純電車型上市時程，以及Maserati 2021年的全球營運表現。瑪莎拉蒂秉持與生俱來的創新精神，傳承百年的輝煌歷史邁向未來。在2020年9月的“MMXX: Time to be Audacious”品牌盛典上，瑪莎拉蒂開啟全新世代，推出Folgore純電計畫，將以100％純電車系迎接全球電動車浪潮。

瑪莎拉蒂作為Stellantis集團內唯一的豪華品牌，2021年瑪莎拉蒂營運表現獲得亮眼成績。全球市佔率成長至2.4％，其中北美及中國分別占2.9％和2.7％；銷售總量大幅成長，全球總計交車數高達24,269台，比2020年大幅增長41％；營業利益達5.1％，淨營收 達20.21億歐元。

在Folgore純電計畫中，全新GranTurismo為瑪莎拉蒂首款100％純電車型，由義大利Mirafiori工廠生產，計畫於2023年上市。(圖:瑪莎拉蒂提供)

在Folgore純電計畫中，全新GranTurismo為瑪莎拉蒂首款100％純電車型，由義大利Mirafiori工廠生產，計畫於2023年上市。採用源自Formula E電動方程式賽車的尖端技術，盡情釋放澎湃性能，並承襲義式美學設計，營造舒適優雅的駕乘體驗，釋放瑪莎拉蒂傳承百年的品牌精神。此外，即將在3月22日發表的瑪莎拉蒂全新SUV-Grecale，也將於明年推出純電版本。

在卓越銷售成績的提振下，瑪莎拉蒂將持續擴展不同市場層級，滿足消費者對於豪華車的需求。2025年瑪莎拉蒂將發表超跑 MC20、全新改款Quattroporte及Levante的純電車型。隨著Folgore計畫的邁進，2030年瑪莎拉蒂全車系也將實現全面電動化的布局。

瑪莎拉蒂Folgore純電計劃為Stellantis集團未來發展方向Dare Forward 2030的主要重點。未來，搭載純電動力系統的新車型，將100％由義大利設計、研發和製造，以極致性能與創新科技，續寫瑪莎拉蒂的不朽傳奇。