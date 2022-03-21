休旅視野好比較安全？IIHS：大型車轉彎更容易撞到人

休旅車雖然居高臨下，但轉彎容易因為A柱產生視覺死角。(記者張振群／攝影)

全球近年吹起一股休旅 風，休旅車銷售大幅成長，在美國又以皮卡最受歡迎，這種底盤偏高的大型車款，駕駛人可能會認為居高臨下視野更好，但根據美國公路安全保險協會（IIHS）的研究發現，與汽車 相比，皮卡車、SUV 、貨車和小型貨車在十字路口轉彎時撞到行人的可能性要大得多。

「我們已經知道，較大的車輛在撞擊行人時會造成更嚴重的傷害。」該研究的作者之一、IIHS研究副總裁潔西卡‧奇奇諾（Jessica Cicchino）說，這些車輛類型與某些常見的行人碰撞之間的高關聯性，這也隨著SUV增加正在改變碰撞情況。

IIHS的研究人員查看了美國聯邦致命車禍數據庫，以找到在十字路口和其他地點最常見的單車、行人碰撞類型，以檢查大型車輛在這些事故中的參與程度與汽車之間的差異。

與汽車相比，皮卡車、SUV、貨車和小型貨車在十字路口轉彎時撞到行人的可能性要大得多。(取材自Carscoops.com)

研究發現，皮卡車在左轉和直行時撞死行人的機率幾乎是汽車的四倍。廂型車和小型貨車則是比汽車高出三倍，而對於 SUV，這一數字高出兩倍。與此同時，右轉的數字略有下降，皮卡車司機撞死行人的機率高出89%，SUV 司機高出63%。在遠離十字路口的地方，SUV和皮卡導致路邊行走或奔跑的行人死亡的風險比汽車高51%和25%。

IIHS高級交通工程師胡雯（音譯，Wen Hu）表示，這與大型車輛的死角有關，不論是擋風玻璃兩側A柱的尺寸、形狀或位置可能會使這些大型車輛的駕駛員在轉彎時更難看到過馬路的行人。該組織還指出，更長的引擎蓋和更高的行駛高度可能會導致能見度降低。

與汽車相比，皮卡車、SUV、貨車和小型貨車在十字路口轉彎時撞到行人的可能性要大得多。(取材自Carscoops.com)

除了致命事故外，IIHS 還研究了2010年至2018年北卡羅萊納州警方報告的所有嚴重程度的行人撞車事故。儘管數據集較小，但它發現了相似但不那麼引人注目的結果。IIHS研究發現，涉及SUV的行人碰撞比涉及汽車的事故更可能致命，皮卡車和廂式貨車也是如此，在十字路口轉彎時，它們在致命事故中的比例會更高。

胡雯說，改進車輛設計，以及解決道路基礎設施和車輛速度問題，可以在減少行人事故和死亡人數方面發揮重要作用。