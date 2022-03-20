電動車品質比燃油車可靠？英調查：未必，Tesla最不可靠

圖為賓州一處金商展示福特電動車「野馬」的充電方式。(美聯社)

電動汽車 一直被認為比汽油或柴油動力汽車更可靠。畢竟，電動車 省略了內燃引擎、燃料系統、進氣系統、排氣系統以及點火裝置等複雜系統零件，連帶的也少了包括變速箱油及機油等潤滑油品，然而，一項新的研究表明，電動汽車可能未必比內燃機汽車更可靠。英國 消費者組織「Which?」的一項新調查顯示，傳統的汽油或柴油動力車主在擁有的頭四年內報告的問題少於電動車車主。

Tesla Model 3。（圖：Tesla提供）

「Which?」調查了4.8萬人關於他們駕駛的車輛，其中近5.7萬輛中有2184輛電動汽車。39%的電動車車主在擁有的頭四年內初先問題，而汽油車車主和柴油車車主的這一比例僅為19%和29%。

不僅電動汽車在使用初期相對而言不太可靠，而且修復問題的要求通常比傳統的ICE汽車更長，最常見的問題出現在軟體上，修復時間長達5天，相比之下，汽油車需要3天，柴油車需要4天。所有電動汽車品牌中最不可靠的是Tesla，39%的車主在擁有4年內至少記錄了一次故障，5%的問題包括故障或無法啟動。

電動車銷量呈現顯著增長，其中中國大陸及歐洲電動車市場滲透率皆超過15%，明顯優於全球表現。示意圖。（美聯社）

「我們知道駕駛們熱衷於轉向更環保的汽車，但他們獲得優質產品至關重要。」「Which？」家居產品和服務編輯Lisa Barber說，特別是對於電動汽車，我們的研究表明，高價並不一定意味著可靠的車輛，因此我們總是鼓勵每一位車主在如此重大的購買之前進行研究，看看他們可以信任哪些汽車和品牌。