Sally Carrera實車版拍賣？保時捷合體皮克斯援助烏克蘭

保時捷與皮克斯動畫首度合作，攜手打造Sally Carrera。圖：Porsche提供

為了能夠提供更多孩童和青少年長期援助，北美保時捷（Porsche Cars of North America, Inc.）與皮克斯動畫（Pixar Animation Studios）團隊共同發起一項非常特別的企畫。近幾個月來，皮克斯動畫的團隊跟Porsche Exclusive Manufaktur持續設計、開發一款獨特的911 Carrera，慶祝2002年《汽車總動員》電影中名為Sally的911 Carrera的20歲生日。

皮克斯動畫的團隊跟Porsche Exclusive Manufaktur合作設計一款獨特的911 Carrera，慶祝2002年《汽車總動員》電影中Sally的20歲生日。圖：Porsche提供

保時捷繼3月初捐贈100萬歐元援助因烏克蘭 衝突而受難的民眾後，也將在祖文豪森打造這部車，並交由蘇富比(RM Sotheby’s)進行拍賣 。拍賣這款獨一無二911的所得將會追加捐贈給美國慈善機構Girls Inc.以及聯合國難民署（UNHCR）駐美辦事處，持續援助烏克蘭受難民眾。

「《汽車總動員》中的Sally一向致力幫助他人，20年來我們一直深受Sally熱心的啟發」皮克斯動畫公司的創意總監Jay Ward表示。「如今，我們將第一次以這個我們親手打造的角色Sally Carerra為靈感，製造一部可合法上路的全新保時捷911。全球只有一輛，而且拍賣所得收益將用於幫助孩童、支持在美國的女孩們接受完善的教育計畫，以及援助受俄羅斯入侵烏克蘭影響的婦女與孩童。」