最強賓士跑車 Mercedes-AMG GT Black Series停止生產

Mercedes-AMG GT Black Series自2020年7月亮相後，同年10月底賓士汽車就在德國辛德爾芬根廠開始生產，一共約生產1,700多輛。（圖：Mercedes-AMG提供）

Mercedes-AMG GT不僅是德國 賓士（Mercedes-Benz）性能子品牌Mercedes-AMG第二款獨立開發的雙門性能跑車，自2014年9月問世以來更衍生出GT S、GT R／GT R Pro、GT Roadster／GT C Roadster等各式版本；而最強悍的Mercedes-AMG GT Black Series於2020年7月網路首發，並採現時不限量的生產模式。

根據汽車 媒體網站《MB Passion Blog》報導，賓士已經結束Mercedes-AMG GT Black Series的生產作業。自Mercedes-AMG GT Black Series在2020年7月亮相以來，同年10月底賓士汽車就在德國辛德爾芬根廠開始生產，據悉Mercedes-AMG GT Black Series一共生產1,700多輛，目前則已經停止生產。

Mercedes-AMG GT Black Series為Mercedes-AMG GT車系最強悍的頂級版本，搭載AMG V型八缸BiTurbo雙渦輪增壓引擎，不僅擁有配媲美超跑 的730hp最大馬力、81.6kgm峰值扭力輸出，透過AMG SPEEDSHIFT DCT七速跑車變速系統傳遞，僅需3.2秒就能完成0-100km/h加速，極速更是高達325km/h。

Mercedes-AMG GT Black Series的出現以及停產，不僅間接宣告Mercedes-AMG GT車系發展即將告一段落，亦代表賓士汽車在純燃油動力上的最終發展成果。特別的是，這輛別具意義的高性能跑車，曾在去年5月少量引進台灣，並提供特定客戶鑑賞，只是台灣市場確切售價以及保有數依舊是個謎。