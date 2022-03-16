世界風雲車決賽名單出爐 電動車成為大贏家

Hyundai IONIQ 5。 （截圖自官網）

每年4月中旬，就是世界風雲車(World Car Awards) 評選結果揭曉時機，今年世界風雲車仍維持近年來的趨勢，公布了六個類別中，電動汽車 在今年的比賽中占據主導地位。

其中，World Car of the Year世界年度風雲車的三名決賽入圍 車款全是電動車 ，而且都是近期獲獎無數的車款，包括Ford Mustang Mach-E、Hyundai IONIQ 5及Kia EV6等。這三台車都給評審留下深刻印象，儘管IONIQ 5和Kia EV6相繼獲得英國年度風雲車及歐洲年度風雲車，但最後哪一台能獲得最高榮譽仍無法說得準。

Kia EV6。 （截圖自官網）

Ford Mustang Mach-E。 （截圖自官網）

此外，IONIQ 5和EV6也入圍有其他獎項，例如這兩台車也雙雙入圍年度汽車設計獎項，將與Audi e-tron GT同場角逐。而IONIQ 5也另外入選了世界年度電動車〈World Electric Vehicle of the Year〉的獎項，同樣入圍的還有Audi e-tron GT及Mercedes-Benz EQS。

Audi e-tron GT。 （截圖自官網）

世界年度性能車〈World Performance Car〉入圍者則包括同樣入圍多項的Audi e-tron GT、BMW M3/M4及共同開發的雙生車款Toyota GR86/Subaru BRZ。

Toyota GR86/Subaru BRZ。 （截圖自官網）

世界年度豪華車〈World Luxury Car〉的部分，電動汽車也占據主導地位，入圍者包括BMW iX、Genesis GV70及Mercedes-Benz EQS；世界年度都會用車〈World Urban Car〉入圍車款台灣市場相對陌生，包含了Opel Mokka、Toyota Yaris Cross及Volkswagen Taigun。最終獲獎名單將於4月13日在紐約車展上公布。

BMW iX。（截圖自官網）