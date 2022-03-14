駕駛座沒人？他坐右前座左手左腳開車 這下子慘了…

男大生坐在右前座上，以左手、左腳開車。（翻攝自Dcard）

台灣社群網站 日前有網友分享一段影片，一輛行進中的轎車駕駛座沒人，只有一名年輕男子人坐在右前座，以左手、左腳操控轎車前進，不僅行駛在一般道路，還疑似將轎車開上國道，絲毫不顧其他駕駛安危，高雄市警方認定該名駕駛已屬「危險駕駛」，最高可罰2萬4000元台幣（約844美元），目前正積極追查駕駛身分。

社群網站「Dcard」日前出現一篇「震撼！比特斯拉 還猛的自動駕駛！！」的貼文，內容指「我原以為開特斯拉睡覺已經很猛了，現在居然有車子連駕駛座都不用坐人就可以上高速」、「聽說這是高雄某山上學校的猴子」。

根據影片內容，一名男子坐在右前座，伸左手操作方向盤，左腳則是跨過中間排擋桿踩油門及煞車，後座還有人協助拍攝，整段影片全長約10秒鐘，但畫面不僅出現一般道路，還疑似將轎車開上國道，誇張行徑引來網友痛罵。

但疑似開車的大學生，還上原貼文留言「沒酒駕沒超速為什麼有公共危險」、「是要檢舉什麼」，事後態度讓其他網友搖頭。

高雄市警局交通大隊檢視影片後，認為該名男大生已涉及「危險駕駛」，依據道路交通管理處罰條例，在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車，可處新台幣6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。如發生肇事者可吊銷其駕駛執照。

來源：聯合影音網