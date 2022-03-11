GT7玩家新目標 Jaguar第3款Vision GT虛擬純電超跑登場

Jaguar發表第三款全電動虛擬遊戲賽車Jaguar Vision Gran Turismo Roadster，加入全球著名賽車遊戲Gran Turismo 7陣容之中。 (圖:Jaguar提供)

Jaguar發表第三款全電動虛擬遊戲賽車 Jaguar Vision Gran Turismo Roadster，延續最初的Jaguar Vision Gran Turismo Coupe和Extreme Vision Gran Turismo SV耐久賽車的成功之後，Jaguar全新純電虛擬賽車加入了這款世界上最新、最身臨其境的著名賽車遊戲Gran Turismo 7陣容之中。

為表彰Jaguar在Vision GT系列中的第三部虛擬概念跑車誕生，Jaguar的設計團隊為每輛車款開發了新的訂製塗裝。特別開發的黑色與灰色塗裝搭配精巧的圖形強化了車款既有充滿張力與美型的設計，並且是遊戲內汽車 塗裝的獨特之處。Jaguar Vision Gran Turismo Roadster是一款純電單座賽車，將Coupe經賽事考驗的動力總成與受經典、永恆的Jaguar D-Type所啟發的經典造型相互結合。

Jaguar Vision Gran Turismo SV於2020年12月首次亮相，並確定在Gran Turismo 7中發布，它是一款由Jaguar設計並由Jaguar SV研發的純電虛擬耐力賽車，以提供極致的性能、循跡性和高速穩定性。 (圖:Jaguar提供)

Jaguar Advanced Design外觀設計師Oliver Cattell-Ford說到:「身為一名汽車設計師，成為Gran Turismo系列團隊的一員是個夢想計劃。自2019年Vision GT Coupe和2020年Vision GT SV發布後，我們就希望策劃一種完美的方式展示車款。在Roadster加入後，我們就知道在Gran Turismo 7 上呈現這三款車的完整陣容是個完美的方式。視覺效果是令人驚豔的，從夜間東京的街道到加州 的Laguna Seca賽道，在世界各地的任何賽道上都不會顯得格格不入。」

Roadster的設計宗旨在於為遊戲玩家帶來純粹、觸動人心的駕駛體驗，來自三具電動馬達驅動的開放式駕駛艙Jaguar跑車，總輸出功率超過1,020ps（750kW），瞬間最大扭力達到1,200Nm。在不到2秒的時間內完成0-60英里/小時加速，最高時速超過200英里/小時，再加上出色的行路、操控和敏捷性，將帶來真正令人難忘的駕駛體驗。

先前兩輛 Jaguar Gran Turismo Vision車款的流暢表面、引人注目的線條和完美的比例使人一眼就能認出，但 Roadster 取代了可展開的頂篷，直接在駕駛員面前配備了後掠式空氣動力學前擋玻璃。車後的尾翼是致敬三屆Le Mans冠軍D-Type造型的現代詮釋，使用最新的流體動力學計算程式對空氣力學進行了優化，可在一定速度下展開，以最小的阻力提高穩定性。

Jaguar在Vision GT系列中的第三部虛擬概念跑車誕生，Jaguar設計團隊為每輛車款開發了新的訂製塗裝。特別開發的黑色與灰色塗裝搭配精巧的圖形強化了車款既有充滿張力與美型的設計，並且是遊戲內汽車塗裝的獨特之處。 (圖:Jaguar提供)

尾翼上還有一個美麗細節可以在Roadster上找到，即使用Jaguar monogram圖案蝕刻英國國旗到尾翼本身，並巧妙地由 LED 照亮。前擋泥板上的手工皮革繃帶和車前護罩上的標誌性圓形燈延續這一主題。

Jaguar Vision Gran Turismo Roadster引人注目的、駕駛導向的內裝設計以輕巧、奢華的材料與令人驚嘆的複雜細節相互結合。從優雅的長引擎蓋向外看出，擁有開放式駕駛艙無與倫比的全方位視野，玩家將完全沉浸在遊戲之中。輕盈、堅硬的單體式車身結構由碳纖維複合材料和先進鋁合金精心打造而成。最先進的鋰離子電池組盡可能地安裝於結構最底層，有助於實現低重心、低側傾和接近前後比50:50的重量分佈，這是車輛優異表現的基礎。

Polyphony Digital為Gran Turismo 7所開發的新功能進一步強化體驗，該功能將可以於3月4日起在PS4和PS5遊戲主機上使用。Polyphony Digital總裁Gran Turismo創辦人，山內一典說到:「我們很高興發布Jaguar Vision Gran Turismo Roadster，它完成了Gran Turismo 7的Jaguar Vision車款三部曲。這次與Jaguar設計團隊的合作經歷很棒，我們期待玩家們在新遊戲中掌握虛擬方向盤親自體驗。這三款車將提供給GT7新用戶令人興奮的體驗。」

除了新款Roadster，玩家同時還可以首次駕駛Jaguar Vision Gran Turismo SV。它於2020年12月首次亮相，並確定要在Gran Turismo 7中發布，它是一款由Jaguar設計並由Jaguar SV研發的純電虛擬耐力賽車，以提供極致的性能、循跡性和高速穩定性。GT SV由Jaguar Racing開發的四具電動馬達提供動力，可提供1,903ps（1,400kW）的最大輸出，只需1.65秒即可達成0-60英里/小時加速，最高時速可達255英里/小時。