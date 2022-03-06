還在學「玩命關頭」單手開車嗎？小心留下廠徽在前臂上

電影「玩命關頭」裡的單手開車動作雖然帥氣，卻也是最錯誤的示範。（取材自IMDb）

自從電影 「玩命關頭」（The Fast And The Furious）走紅之後，不少人都被電影中由馮迪索（Vin Diesel）飾演的靈魂人物唐老大（Dominic Toretto）給吸引，尤其是高超車技及帥氣開車姿勢，但事實上唐老大將手放在方向盤頂端單手開車的動作，不只在緊急狀況下不容易操控方向盤外，一旦發生意外碰撞，當氣囊爆破時，更可能在手上留下讓人心碎的廠徽印記，奉勸車主避免單手開車。

車主單手開車發生車禍事故後，氣囊爆破將方向盤上的廠徽印記留在前臂上。（取材自[email protected]）

居住在德州達拉斯的居民Andrea Juarez日前通過推特帳號@pielcanela，發表開著她的日產汽車 後發生撞車事故時得到的一個教訓。Juarez向媒體表示，她的車輛在一個四向交叉路口被從側面撞到，氣囊爆炸後，她的手骨折，方向盤上的日產廠徽壓印在了她的前臂上，成為可能會永久留下痕跡的挫傷。

在短短一天的時間裡，這張瘀傷圖像在Twitter上獲得了很大的關注，擁有超過16萬3000次點讚和近1萬次轉發。其中也不乏有與Andrea Juarez類似故事的其他用戶貼出同樣的切身之痛。

其中有一位車主就分享在2016年車禍 時，前臂上收到了近乎完美的現代汽車「斜H」的廠徽。事實上，在原始貼文下方有幾十個人分享自己的案例，傷痕和痕跡都非常相似，其中大多數出現在幾乎完全相同的前臂位置。

非常明顯的現代汽車廠徽。（取材自[email protected]）

這其中的關鍵就是這些人當時都採用單手駕駛，並將手放在方向盤的正上方。事實上氣囊雖然是保護駕駛人的配備，但如果沒有好好依照規範使用，就可能成為另一種危險。氣囊通過快速燃燒的固體推進劑膨脹，導致氣體膨脹並填充薄尼龍袋。充氣僅需幾分之一秒，安全氣囊以每小時200英里的速度向外移動。至關重要的是，駕駛員的安全氣囊還必須吹出中央方向盤面板，該面板通常飾有品牌標誌或徽標。

got t-boned now i’m fucking branded with the nissan logo pic.twitter.com/zoAWtmJsfK — ᐝ.∗̥✩ (@pieIcanela) March 4, 2022

現在考慮一下駕駛員單手駕駛是多麼普遍，通常駕駛都將前臂懸掛在方向盤中心上方的某個地方，在車禍後，氣囊引爆的瞬間，前臂幾乎沒有太多空間緩衝之下，成為最直接受到衝擊的位置，除了導致前臂骨折外，廠徽更因此在衝擊下直接在手臂留下印記，雖然未必是一輩子的烙印，但如果能正確使用安全帶、並將左右手分別在9點鐘及3點鐘方向握好方向盤，除了可以讓氣囊發揮應有功能外，也能減少更多危險發生。