Kia EV6被選為歐洲年度風雲車 首個韓國品牌獲此殊榮

Kia EV6。(取材自Carscoops.com)

Kia首部純電車款Kia EV6,推出以來已經獲得各種獎項肯定,其中包括在2022德國年度風雲車選拔中的Premium級別獲選為優勝車款,更獲得2021 Top Gear年度跨界車的殊榮;並再Best Cars of the Year年度最佳車款評選,榮獲「2021/2022 Best Cars of the Year年度最佳汽車 世界冠軍」。Kia EV6更進一步拿下剛出爐的2022年歐洲年度風雲車,成為該獎項有史以來第一個韓國品牌車款獲得肯定。

在電動車 浪潮之下,2022歐洲年度風雲車最終入圍名單中包括Ford Mustang Mach-E、Hyundai Ioniq 5、Kia EV6、Cupra Born、Peugeot 308、Renault Megane E-Tech、Skoda Enyaq iV等車款,只有Peugeot 308不是電動車款。

EV6是第三款獲得歐洲年度風雲車的純電車款,獲得279分,亞軍是Renault Megane E-Tech Electric,獲得265分,緊隨其後的是Hyundai Ioniq 5,獲得261分。接下來則分別是Peugeot 308(191分)、Skoda Enyaq iV(185分)、Ford Mustang Mach-E(150 分)和 Cupra Born(144 分)。

Kia EV6。(取材自Kia)

EV6作為Kia首款BEV車款,以全新E-GMP電動車模組平台開發打造,讓EV6擁有寬敞的車內空間,並透過嶄新的設計概念結合最新電能科技,開創全新電能移動的駕馭體驗。

Kia歐洲總裁Jason Jeong表示,榮幸憑藉EV6贏得2022年歐洲年度汽車,這是Kia有史以來第一款獲得這一殊榮的車型。EV6是我們不斷發展電氣化產品陣容中的一個令人興奮的標誌。自1964年Rover 2000奪冠以來,歐洲年度風雲車獎項都持續在進行。第一輛獲得歐洲年度風雲車的電動汽車是 2011年的Nissan Leaf。

歐洲年度汽車專家組由來自九個國家的九個汽車出版物的成員組成,獨立於汽車製造商。今年,該組織宣布將不計算其俄羅斯 成員的選票。該組織表示,俄羅斯成員不被排除在陪審團之外,但他們的投票權被暫停,直到侵略烏克蘭的衝突局勢發生變化,希望這場可怕的戰爭能夠很快結束,儘管決定暫停俄羅斯成員的投票權,但比賽結果並未受到影響。獲勝的汽車和排名都將與參與相同。