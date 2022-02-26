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比聖母峰基地營還高 Lamborghini Urus挑戰極地公路

記者張振群／綜合報導
Lamborghini Urus日前成功挑戰全球海拔最高公路的Umling La Pass。(圖:Lamborghini提供)
Lamborghini Urus日前成功挑戰全球海拔最高公路的Umling La Pass。(圖:Lamborghini提供)

縱使Lamborghini Urus已經問世4年且締造許多紀錄，並躍身為品牌最熱賣的車款。但Lamborghini並沒有就此罷休，持續不間斷挑戰各種艱難任務。例如才在近期正式完工並取代印度Ladakh Khardung La Pass成為目前全球海拔最高公路的Umling La Pass，就成為Lamborghini Urus最新解成就的目標。

位於印度Ladakh東部的Umling La Pass公路位於海拔5,900公尺高山上，不僅比聖母峰基地營（Everest Base Camp）海拔5,364公尺還要高許多，氧氣極度稀薄且冬季時溫度更會降到攝氏零下40度。一般人到此地不僅就是一大挑戰，車輛在這裡行駛更是極大的考驗。而Lamborghini Urus就率先完成這樣的創舉。

Lamborghini Urus不但順利到印度Ladakh Umling La ...
Lamborghini Urus不但順利到印度Ladakh Umling La Pass公路一遊，更兩次通過這條雄偉且驚人的道路。(圖:Lamborghini提供)

Lamborghini特地發出新聞稿表示，Urus不但順利到印度Ladakh Umling La Pass公路一遊，更兩次通過這條雄偉且驚人的道路。因為印度Ladakh Umling La Pass公路海拔極高使氧氣密度極低，加上柏油與礫石等不可預測的混合路面，加上可怕的順間陣風（風速40-80km/h不等），使這裡成為最具挑戰性且最難征服的道路之一。

印度Ladakh東部的Umling La Pass公路位於海拔5,900公尺高山...
印度Ladakh東部的Umling La Pass公路位於海拔5,900公尺高山上，比聖母峰基地營（Everest Base Camp）海拔5,364公尺還要高。(圖:Lamborghini提供)

為驗證Lamborghini Urus搭載的4.0L V8雙渦輪增壓引擎的可靠性，以及能適應各種道路的實力。Lamborghini Urus不僅兩次通過印度Ladakh Umling La Pass公路，更留下精彩的畫面紀錄。同時，從Hanle到Umling La約87.5公里的車程中，Urus使用Terra、Sport兩種駕駛模式，以展現絕佳且穩固的性能實力。

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