「一年開保時捷近百天」傳奇賽車手特勒爾迎75歲生日

拉力賽傳奇賽車手瓦爾特勒爾將在2022年3月7日迎來75歲生日。（圖：Porsche提供）

如果你很幸運有他的電話號碼，打給他時往往會收到如此回應：「我再回電給你，我正在忙！」他確實在忙，而且忙得不亦樂乎，即使他即將在2022年3月7日迎來75歲生日—他就是拉力賽的傳奇賽車 手瓦爾特勒爾（Walter Rohrl），出生於德國 雷根斯堡（Regensburg），不僅兩度榮獲世界拉力錦標賽冠軍，也是少數同時贏得拉力賽及場地賽冠軍的車手。在各個級別與系列賽中，無論是泛美房車錦標賽（Trans-Am）、國際賽車運動協會（IMSA）賽事、派克峰（Pikes Peak）國際爬山賽，或是德國房車大師賽（DTM, Deutsche Tourenwagen Masters），瓦爾特勒爾皆是常勝冠軍。

瓦爾特勒爾自1993年起便開始擔任保時捷（Porsche）品牌大使，直到最近才卸下保時捷的試車手身分。（圖：Porsche提供）

瓦爾特勒爾被視為賽車史上最偉大的拉力賽車手之外，也以他誠實的個性而聞名。因此瓦爾特勒爾自1993年起便開始擔任保時捷（Porsche）品牌大使，直到最近才卸下保時捷的試車手身分。他曾在紐柏林北環賽道（Nordschleife）上為所有最新量產車款進行測試，也投入保時捷959、Carrera GT及918 Spyder等超跑車款的開發工作。

今日的瓦爾特勒爾依然為了保時捷品牌四處奔波。最近，他才帶領著記者學習如何開著保時捷在冰上完美飄移，也上Podcast節目回答有關於合成燃料、保存經典車輛以及永續發展的問題。為保時捷客戶上駕駛訓練課程也是他的必要行程。

瓦爾特勒爾曾在紐柏林北環賽道上為所有最新量產車款進行測試，也投入保時捷959、Carrera GT及918 Spyder等超跑車款的開發工作。（圖：Porsche提供）

已經70多歲的瓦爾特勒爾表示：「每當被問到對於新款911 GT3等正統跑車的看法時，我一定要先試駕過再回答問題，因此一年中我有近100天在路上開著保時捷。」他在保時捷車輛歷史暨博物館部門所辦的活動中，也一直是相當受歡迎的特別來賓。他時常在Porsche Sound Night和各式各樣的展覽及駕駛活動中與賽車迷們見面。

瓦爾特勒爾與保時捷911 Carrera 3.2 4x4 Paris-Dakar (953)。（圖：Porsche提供）

對瓦爾特勒爾來說，工作也包含了照顧自己的愛車，其中包括許多經典的911車款。特別有緣份地，他的第一輛車便是75ps的保時捷356B。當年即使作為Ford、Opel、Fiat、Lancia與Audi的車手，Röhrl依然與保時捷維持著良好關係，包含多次以私人的911參加拉力賽事。

瓦爾特勒爾與保時捷911 (992世代) GT3。（圖：Porsche提供）

去年保時捷亦為他對品牌的忠誠度致上誠摯的謝意—為紀念1981年拉力賽季的40周年，保時捷車輛歷史暨博物館部門將瓦爾特勒爾當年駕駛的924 Carrera GTS Rallye全面翻新後送給Röhrl作為驚喜，當年他與副駕駛Christian Geistdorfer，以金黑雙色的924「Monnet」在德國拉力錦標賽中取得四次總冠軍。

去年保時捷車輛歷史暨博物館部門將Rohrl當年駕駛的924 Carrera GTS Rallye全面翻新後送給他作為驚喜，以紀念1981年拉力賽季的40周年。（圖：Porsche提供）

然而，熱中於滑雪與自行車的瓦爾特勒爾，並沒有特別替自己安排慶生活動，他透露說道：「我當天是要去滑雪的。」並坦承總是在這些慶祝自己場合上感到尷尬。不過瓦爾特勒爾已許下願望：「我想多帶自己的老車出來走走，拜會朋友。」而瓦爾特勒爾是否能如他所願，在未來幾年中留給自己更多時間，仍未有定論，畢竟他現在依然十分活躍。但我們能確定的一點是，他今年的行程早已被安排滿檔了。