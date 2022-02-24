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278起投訴「路上自動急剎車」本田170萬車將被調查

編譯孫梁／綜合24日電
由於會無故煞車，國家公路交通安全管理局將對170多萬輛新型本田車展開調查。(美聯社)
由於會無故煞車，國家公路交通安全管理局將對170多萬輛新型本田車展開調查。(美聯社)

國家公路交通安全管理局(NHTSA)24日宣布，將對170多萬輛較新款本田(Honda)汽車的自動緊急制動系統展開調查，NHTSA已接到278起投訴，指2017至2019年份的CR-V多功能車和2018至2019年份的Accord轎車，在行駛中會無緣無故地停下。

車主投訴說，車在行駛中如果沒有預警地意外減速和停下，極易造成追尾；六個車主報告發生過追尾，並導致人員輕傷，其中維吉尼亞州Fredericksburg鎮一個車主的投訴信說：「2019年11月的一天，我的2018年款CR-V車在州際公路上自動急剎車，完全停在路上，但前方沒有任何車輛和障礙物，結果造成追尾，兩人受傷。」

NHTSA表示將調查問題的嚴重性和知道多少車受到影響，調查最終可能導致召回；本田公司聲明將配合NHTSA調查，同時也在內部檢查，希望消費者有問題與他們聯繫。

此次為NHTSA一周內對汽車的自動剎車系統進行的第二次調查，2月17日NHTSA開始調查車主對特斯拉(Tesla)電動車自動剎車系統的354起投訴，稱行駛中會無緣無故地停下，涉及到41萬6000輛車。這些車裝有部分自動化駕駛輔助功能，包括自適應巡航控制和自動駕駛儀，可實現自動剎車和轉彎，但特斯拉車沒有報告出現過追尾碰撞和人員受傷。

自動緊急制動系統可以救命，如果駕駛人沒有注意前方有車或是障礙物等路況，這一系統可自動減速或剎車，以防碰撞。但遇到陰影、立交橋或是某種類似障礙物的形狀時，該系統也會做出反應。

自動緊急制動系統是通過攝像頭、雷達和感應器等裝置查看前方路況，可能發生碰撞時會提示司機，如果司機動作不快，就會自動剎車。如今這一系統的運用日益普遍，20家汽車廠2016年同意自2022 年9月1日起，將這一功能作為幾乎全部新車的標配。

「消費者報導」期刊去年12月報導，逾12家主要汽車廠生產的幾乎全部2021年款的汽車，都裝配這一技術。NHTSA還開始了立法程序，要求重型卡車和載客車也裝備這一系統。

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