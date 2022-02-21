BMW 5系列、2系列Coupé 獲頒2022年度最佳車款

BMW 5系列。(圖：汎德提供)

德國專業汽車 雜誌「auto, motor und sport」舉辦的「2022 Best Cars Award」年度最佳車款評選活動中，全新BMW 5系列與全新BMW 2系列Coupé成功雙雙奪冠，分別拿下該級距第一名的絕佳殊榮。

今年第46度舉行的「2022 Best Cars Award」年度最佳車款決選，乃是汽車領域中歷史最悠久、最具影響力的獎項之一，由超過10萬名「auto, motor und sport」的讀者，在多達386款的參賽車中，票選出12個類別與級距的年度最佳車款，2022年度由全新BMW 5系列與全新BMW 2系列Coupé分別拿下該級距冠軍，印證BMW堅強的產品實力受廣大消費者喜愛。

自發表以來屢獲全球無數專業獎項肯定的全新BMW 5系列，不僅樹立了車壇中大型豪華房車頂尖標竿，結合智慧LED頭燈(含Glare-free光型變化功能)兼具大器與性能氣息的車身線條、在運動與舒適之間取得完美平衡的精湛駕控，更讓全新BMW 5系列持續領先對手，而不斷精進的頂尖配備如豪華型四區恆溫空調與層峰尊寵規格的車門自動緊閉系統，更為全新BMW 5系列堆砌出令人陶醉的細膩質感。

至於領先同級的車況抬頭顯示器、智慧語音助理2.0、無線智慧型手機整合系統與BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技等創新科技，更讓5系列持續獲得眾多消費者與車迷支持，於「auto, motor und sport」所舉辦的「2022 Best Cars Award」年度最佳車款評選中，成功奪得「中大型房車(Upper Midrange)」級距冠軍寶座，可謂實至名歸。

全新BMW 5系列配備領先同級的全數位虛擬座艙、車況抬頭顯示器、智慧語音助理2.0、無線智慧型手機整合系統等創新科技，而豪華型四區恆溫空調與層峰尊寵規格的車門自動緊閉系統，更堆砌出令人陶醉的細膩質感。(圖：汎德提供)

全新2系列Coupé結合經典復刻的BMW設計元素與充滿現代感的新世代線條，搭配與4系列系出同門的後輪驅動底盤架構以及BMW所為人稱道的直列六缸汽油引擎，車壇中絕無僅有的獨特身段，讓全新2系列Coupé自發表以來不僅獲得消費者熱烈關注，更於眾人心目中留下了深刻印象，而BMW一貫的優越駕馭樂趣，除了將「Sheer Driving Pleasure」的理念於全新2系列Coupé發揚光大，搭配50:50完美車身配重與性能氣息十足的座艙布局，更是徹底擄獲消費者心神，以蓄勢待發的強悍性能氣息與視覺衝擊，成功擊敗眾多強大對手，於「auto, motor und sport」所舉辦的「2022 Best Cars Award」年度最佳車款評選中，拿下「小型車(Compact Class)」級距的冠軍寶座。