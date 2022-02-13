2022 J.D. Power 美車輛可靠度調查出爐 Kia首奪冠軍

Kia首度奪得J.D. Power車輛可靠度調查冠軍。（取材自Kia）

知名市調單位J.D Power日前公布了美國市場車輛可靠度調查的排名，針對近三年來於美國販售的車款進行Vehicle Dependability Study (VDS) 評比，因此今年參與可靠度調查的車款年份皆為2019年式 (意旨車齡滿三年)。而J.D. Power可靠度調查在新車功能愈趨增加的情況下，2022年起首度將原本的八大項目再新增一個「駕駛輔助系統」，也讓美國車輛可靠性研究項目增加到了九種、共184個的問題調查。

J.D. Power今年起為Vehicle Dependability Study (VDS) 可靠度調查新增了「駕駛輔助」類別。 （取材自Hyundai）

J.D. Power針對新車購入三年後可靠性調查已來到了第33年，但因為新增了駕駛輔助類別，原本只有調查車主在過去一年間 (12個月) 所遇到的問題數量，不過自今年起還衡量了車主在使用車輛三年後的滿意程度，每位車主是否覺得自己的車在開了三年後，依然像當初購買新車時那樣的吸引自己，以及自從購買新車以來對車輛進行了哪些軟體更新。

今年參與J.D. Power車輛可靠度調查的車款年份皆為2019年式 (意旨車齡滿三年)。（取材自Hyundai）

Hyundai拿下2022 J.D. Power車輛可靠度調查第三名，值得注意的是，現代集團旗下三個品牌，佔據了前四名中的三個席次。（取材自Hyundai）

根據VDS的PP100 (每100輛車所遇到的問題數量) 數據顯示，韓系汽車 品牌Kia、Genesis與Hyundai分別在重新設計過的J.D. Power車輛可靠度調查中，囊括了第一、第三與第四名，在前四名包辦了三個名次。其中，Kia更是首度奪下了平價與高端市場中的可靠度冠軍，而Genesis則是拿下了豪華品牌的第一名。至於Buick與Toyota 則分別以147 PP100、158 PP100的評比，位居亞軍與第五名，且這兩家品牌更分別有五款車成為各級距車款中可靠度第一、問題最少的車型，包含Toyota Corolla成為小型車級距的可靠度冠軍。

2022 J.D. Power車輛可靠度第一名的品牌為Kia，而Land Rover的表現則敬陪末座。（取材自J.D. Power）

Genesis繼2020年抱走J.D. Power車輛可靠度冠軍殊榮後，2022年又獲得了第四名的佳績。（取材自Hyundai）

此外，今年的VDS調查顯示平價品牌車款所遇到的問題 (190 PP100)，較豪華品牌 (204 PP100) 減少了14 PP100，J.D. Power對此認為，豪華品牌會在自家車款中採用更多的新技術，而這也可能使得車款出現的問題會相當對性的增加，但不可否認的是，平價品牌的造車品質已大幅提升，有些品牌甚至還能與豪華品牌相匹配。值得注意的是，Porsche 911 連兩年成為最可靠的車款，且911在過去四年內就拿了三次車輛可靠度調查冠軍，相當難能可貴。

Porsche 911在過去四年內就拿了三次最可靠車款冠軍，相當難能可貴。 （取材自Porsche）

Toyota Corolla為2022 J.D. Power可靠度最高的緊湊型車款。（取材自Toyota）

雖然今年增加了駕駛輔助類別的可靠度調查，然而數據顯示，車輛資訊娛樂系統仍是問題最多的項目，每100輛車就出現了51.9個問題 (51.9 PP100)，是問題次高類別的兩倍之多，而這些問題包括了內建的語音識別系統 (8.3 PP100)、Android Auto/Apple CarPlay連接功能 (5.4 PP100)、內建的藍芽連接功能 (4.5 PP100)、數量不足的插頭或USB連接埠 (4.2 PP100)、難以理解與使用的導航系統 (3.7 PP100)、觸控螢幕或儀表板 (3.6 PP100)、不正確或未更新的圖資導航 (3.6 PP100)。

儘管2022年起新增了駕駛輔助系統的可靠度調查，但根據數據顯示，有關車輛資訊娛樂系統的問題仍占多數。（取材自Hyundai）

J.D Power公布2022年最可靠車款排行 (休旅篇)。（取材自J.D. Power）

J.D Power公布2022年最可靠車款排行 (皮卡與MPV篇)。（取材自J.D. Power）