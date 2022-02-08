現代、起亞告知近50萬美國車主 車停戶外以防起火

現代汽車與起亞汽車告知在美國的部分車，由於有起火的風險，車應停在戶外，遠離建築物。(歐新社)

美國有線電視新聞網（CNN）報導，南韓的現代汽車 與起亞汽車告知在美國的近50萬輛轎車和休旅 車車主，由於車子可能具有即使引擎不運轉也會自燃起火的瑕疵，因此要把車停在戶外，遠離建築物。

問題在於防鎖死煞車系統電腦控制模組可能短路並造成引擎隔間起火。現代已召回共35萬7830輛車，包括2016-2018年款Santa Fe休旅車、2017-2018年款Santa Fe Sport休旅車、2019年款Santa Fe XL，以及2014-2015年款Tucson休旅車。起亞則召回12萬6747輛車，包括2016-2018年款K900轎車，和2014-2016年款Sportage SUV。

經銷車將檢查這些車輛的防鎖死煞車控制模組並可能換新，同時也會更換控制電流進入該模組的保險 絲。

現代和起亞關係密切，現代的母公司現代汽車集團擁有起亞的控股權，雙方在各種車型上共享大量工程技術，但在美國，是以兩家獨立公司的型態營運。起亞提交給美國國家公路交通安全管理局的文件中表示，得知已有三輛車著火。根據現代和起亞，車主可以安全地繼續開車，但停車時應遠離任何建築物。