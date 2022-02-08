先進安全科技也沒用 美國交通事故死亡人數攀升12%

NHTSA對2021年前九個月交通死亡人數的初步估計，比2020年同期增長了12%。圖為紐約長島快速路的皇后區路段，去年發生一起嚴重車禍，警方封鎖現場進行調查。(本報資料照片)

全球汽車 市場在車用科技上不斷有顯著進步，照理來說越來越普及的主動安全科技，應該可以避免許多事故的發生，但很遺憾的是人為駕駛因素仍造成許多死亡交通事故。美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)發布了對2021年前九個月交通死亡人數的初步估計，比2020年同期增長了12%。

NHTSA估計，2021年1月至2021年9月期間，有3萬1720人死於汽車交通事故，而2020年同期則為2萬8325人。可悲的是，這是自2006年以來該時期的最高死亡人數，也是自該機構於1975年開始使用當前的死亡分析報告系統以來，有史以來最高的百分比增幅。

NHTSA的數據顯示，2021年前9個月的死亡率上升(上升12%)大致相當於同期駕車者行駛里程的增加(上升11.7%)。但即便因為疫情關係，車輛使用機會增加，2021年前三季仍然是近期最糟糕的十年半記錄。

NHTSA副局長史蒂文‧克利夫博士(Steven Cliff)說：我們必須改變一種文化，這種文化認為數萬人在交通事故中喪生是不可避免的。這將需要一種變革性和協作性的方法來保障我們國家道路的安全。

根據估計，死亡人數在38個州增加，在兩個州(密西西比州和威斯康星州)保持停滯，在哥倫比亞特區以及阿拉斯加、德拉瓦、堪薩斯、肯塔基、緬因、馬里蘭、內布拉斯加、羅德島、佛蒙特和懷俄明州 等十個地區則呈現減少狀態。

2021年前9個月死亡人數下降最多的州是內布拉斯加州 (-18.4%)，而愛達荷州增加了36.4%。德克薩斯州是2021年前九個月交通死亡人數最多的單一州，有3365人在交通事故中喪生。

「這是一場國家危機。我們不能也不能接受這些死亡是日常生活中不可避免的一部分。」交通部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)。 好消息是，「兩黨基礎設施法」為道路、橋樑和高速公路、公共交通等建設提供資金，國家道路安全戰略是美國有史以來第一個旨在顯著減少道路上的死亡和傷害的全國性綜合計畫。