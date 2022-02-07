「兵家必爭」Nissan Z、Kia EV6新廣告 將登2022超級盃

Nissan Z的新廣告將登上2022超級盃。 （取材自Nissan）

即將在2月13日開打的美國超級盃 (Super Bowl)一向都是全美國收視率最高的賽事之一，也是各大廠商最想露出廣告的時段，許多車廠也會把握每年一次的機會，好好來宣傳自家的新車。

已經有許多車廠確定將在超級盃LVI期間播放廣告，包括GM通用汽車 、Kia、BMW、Nissan和Toyota等。

其中BMW可是自2015年後就不曾在超級盃上投放廣告，當年的廣告可是請來了前《今日秀》主持人Katie Couric和Bryant Bumbel來宣傳BMW i3。不過到目前為止，BMW仍然沒有透漏在2022年超級盃上他們投放的廣告會是哪一台車，不過可以預期的是肯定會有一部分帶到BMW電動車 款。

來源：Nissan USA

至於Nissan則是要在超級盃上撥放名為Thrill Driver的微電影廣告，將會有許多刺激的飛車追逐畫面，主角車款當然就是擁有400匹馬力的最新跑車Nissan Z。

GM通用汽車則是連續3年都在超級盃上投放廣告，雖然他們也未能提供有關廣告的詳細信息，但有鑑於去年播出的兩個廣告都專注於電動車，預計2022年的廣告也不會有什麼不同。

來源：Kia America

Kia也確定會在超級盃LVI期間投放廣告。這將是一部60秒的廣告，也是Kia在超級盃播出的第13支廣告。在15秒的預告片中，有一隻好奇的機器狗，雖然不知道何Kia EV6有何關聯，但肯定是和智慧AI以及電動車有關。

與去年僅有3家車廠Stellantis、GM通用汽車和Toyota相比，今年的超級盃已經確認有5家車廠投放廣告已經算有些回溫的跡象，畢竟在2020年超級盃，也有6車廠投放廣告。而近年來最多的數字，應該就屬2018年，當時多達11家車廠都對這超級盃都入廣告預算。

除此之外，當地的二手車商Vroom也發布了他們即將在超級盃LVI播放的音樂劇廣告。

來源：Vroom