又一房車走向末日 美規Volkswagen Passat宣布停產

美規Volkswagen Passat其實已於去年12月悄悄結束生產作業，而為了紀念這輛意義非凡的中大型房車，Volkswagen USA特別推出了限量1973輛的2022年式Passat Limited Edition，待售完後將會自官網正式下架。（取材自Volkswawgen）

房車逐漸在市場上式微已經是個不爭的事實，尤其是中大型房車每況愈下的銷售量更是讓人不忍卒睹。在歐規版本宣布即將停產之際，美規Volkswagen Passat其實已悄悄於2021年12月在田納西州 Chattanooga工廠結束了生產作業，最後一輛下線的美規Passat是有著鉑金灰塗裝的2022年式限量版車型。

Volkswagen Passt自1974年進軍美國市場以來已售出超過180萬輛，不過當時同時擁有房車與旅行車兩種車型選擇的第一代美規Passat是以Dasher的名義推出，並達到了超過22萬輛的銷量。第二代車型則更名為Quantum，到了1990年發行第三代車型後才使用「Passat」直到今天。事實上，前六代車型都是由歐洲進口，直到2011年才正式於美國田納西州生產製造。

2012年式美規Volkswagen Passat。（取材自Volkswawgen）

不同於歐規採用MQB底盤的設定，美規Passat沿用Volkswagen PQ平台生產，因此讓美規車型的尺碼更為放大，後排乘坐舒適度與行李箱容積也相當充足，且自2012年起由美國田納西州Chattanooga工廠所生產的Volkswagen Passat，更是出口到了如加拿大、韓國與中東市場等地。然而，美規Passat在同一年起的銷量也漸出現瓶頸。

由於近年美國消費者的購車取向更傾向於跨界與休旅 車款，儘管原廠在2019年帶來了小改款車型，也依然抵擋不了銷量頹靡的趨勢，這輛中大型房車在去年於美國市場的銷量已經掉到了24,396輛。雖然目前於Volkswagen USA官網中仍能見到Passat的身影，但原廠已表示在美規Passat完售後將會正式下架，目前這輛風光一時的中大型房車在美國已經完全是停產的狀態了。

至於Passat停產後所留下的產能空缺，Volkswagen已針對田納西州Chattanooga工廠投資 了8億美元，計畫在未來將用於生產電動車，其中包括了美規純電休旅ID.4，而Volkswagen USA也預計會於今年底前開始生產ID.4。