品牌i系列大功臣 BMW i3今年7月將走入歷史

BMW發言人證實品牌首款純電車i3將在今年7月走入歷史。(取材自BMW)

提到了BMW的電動車 ，相信很多人都會馬上說出i3或i8，這兩輛開啟品牌電動車的先河，如今隨著階段性任務告一個段落，也相繼步上了停產之路。最後一輛BMW i8已率先在2020年6月下線，而今年將輪到了在都會使用相當便利的BMW i3。

BMW在2011年成立的電動子品牌BMW i時展出了i3 Concept，象徵品牌踏入純電領域的野心，而首款量產純電車i3便於2013年正式登場，正式開啟BMW發展電動車的新篇章。不過，近期BMW的發言人在接受外媒〈Autocar〉的訪問時表示，BMW i3將於7月在萊比錫工廠下線後，正式為長達九年的銷售期畫上句點。

開創品牌純電領域先河的BMW i3即將告別市場。(取材自BMW)

其實，在一直沒見到下一代i3偽裝測試車的情況下，便是代表著這輛品牌首款純電車停產只是時間早晚的問題，且BMW Group正準備純電版iX1與新一代MINI Countryman，使得BMW i3停產的傳言早就不脛而走，儘管官方尚未正式宣布這項消息，不過參照BMW集團接下來的產品規劃後，i3步入歷史的事實在車壇上已是心照不宣。

在BMW i3停產後的空缺，將由純電版iX1、第二代MINI Electric共同繼承，而下一代BMW X1預計與新世代MINI Countryman一樣皆使用FAAR底盤平台，這也代表目前使用在i3上的DriveLive鋁合金平台將一併與車款走入歷史。另外，預計於今年亮相的全新BMW iX1，原本預定會在BMW於匈牙利Debrecen新建的工廠生產，但因為工程進度落後導致新廠尚未完工，因此BMW iX1在2024年前都會於德國 Regensburg的工廠製造。

而第二代MINI Electric並非由BMW集團獨立研發，其是由BMW與中國華晨寶馬合資的Spotlight Automotive共同開發，並預計於2023年初發行。至於BMW i3停產後的現有產能，萊比錫工廠在日後重組 後，將於今年下半年起用來生產第三代MINI Countryman。

BMW i3在2021年10月銷量超過了20萬輛大關，原廠預計這輛純電都會車到了7月結束生產時，其全球銷量將有機會超越25萬輛。儘管這25萬輛的銷量並不是什麼大數字，但對於BMW而言，i3所立下的成就已經是個大功臣了。

而BMW會停止i3的銷售不在乎是因車款已屬於舊世代電動車，另一個因素則是因為BMW想要加速擴大品牌電動車在全球市場的銷售，BMW計畫至今年年底前將會於市場上推出6款純電車型，2023年時更將達到13款純電車。