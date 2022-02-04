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純電安全前導車 保時捷Taycan變成Formula E Safety Car

記者張振群／綜合報導
保時捷Taycan成為第八屆ABB FIA電動方程式世界錦標賽（ABB FIA Formula E World Championship）安全前導車（Safety Car）。(圖:Porsche提供)
保時捷Taycan成為第八屆ABB FIA電動方程式世界錦標賽（ABB FIA Formula E World Championship）安全前導車（Safety Car）。(圖:Porsche提供)

保時捷（Porsche）首款純電跑車Taycan成為ABB FIA電動方程式世界錦標賽（ABB FIA Formula E World Championship）安全前導車（Safety Car）；醒目的外觀彩繪塗裝融合國際汽車聯盟（FIA）、Formula E電動方程式賽車以及11支參賽車隊代表色，象徵每位參與Formula E的人，對邁向純電賽車承諾和決心；車身號碼22號則代表著本季22名參賽選手。

保時捷賽車運動部門副總裁Thomas Laudenbach表示：「很榮幸電動方程式將車手安全這項重要任務交給保時捷。Taycan Turbo S擔任官方指定的安全前導車，除了保障賽道安全，也顯示電動方程式賽車對保時捷持續發展賽車運動的重要性，獨特的車色設計正體現了我們對這項創新賽事的承諾。儘管賽道上彼此是競爭對手，我們實際上正攜手傳遞這個訊息給全世界，也藉此機會邀請更多年輕族群加入這個令人熱血沸騰的賽車世界。」

保時捷Taycan Turbo S是賽事安全前導車的最佳選擇，開啟Launch ...
保時捷Taycan Turbo S是賽事安全前導車的最佳選擇，開啟Launch Control功能下，完成0~100km/h加速只需2.8秒，最高時速可達260km/h。(圖:Porsche提供)

電動方程式總裁Jamie Reigle表示：「電動方程式很高興保時捷Taycan Turbo S將自第8屆賽事起出任系列賽的安全前導車。保時捷Taycan Turbo S為高性能電動跑車的巔峰之作，將隨著電動方程式賽事巡迴世界各地，成為賽道上萬眾矚目的焦點。保時捷這款Formula E專用安全前導車的設計，也重新定義了賽道安全的角色，代表電動方程式賽車對實踐未來電能驅動的承諾，也是所有ABB FIA電動方程式世界錦標賽（ABB FIA Formula E World Championship）參賽者團結一致的象徵。」

保時捷Taycan Turbo S具有卓越的駕駛性能和安全性，以及高達761ps（560Kw）的輸出功率（Taycan Turbo S：電力消耗綜合（WLTP）25.6–24.3kWh/100km，一氧化碳綜合排放（WLTP）0g/km，電力消耗綜合（NEDC）28.5kWh/100km，一氧化碳綜合排放（NEDC）0g/km），在倫敦、墨西哥、紐約、柏林、摩納哥和首爾等全球大都會舉行的純電賽車世界錦標賽上，高性能Taycan Turbo S是賽事安全前導車的最佳選擇，開啟Launch Control功能下，Taycan Turbo S完成0~100km/h加速只需2.8秒，最高時速可達260km/h。

擔任Formula E安全前導車的保時捷Taycan Turbo S，加裝了防滾架和六點式安全帶賽車桶型座椅，安全車照明專用的線組，和Marelli Logger System紀錄系統，並於保險桿加裝閃光燈；也為Formula E賽事安全前導車資深駕駛Bruno Correia（葡萄牙籍）的「新辦公室」增添了滅火器和高科技通訊系統，確保這款安全前導車滿足了ABB FIA電動方程式世界錦標賽這項競爭極為激烈的賽車競賽的所有需求和規範。

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