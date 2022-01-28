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安全氣囊無法充氣 起亞召回全美41萬車

編譯周芳苑／綜合28日電
南韓汽車廠起亞(Kia)正在美國召回41萬多輛汽車，以解決撞車時安全氣囊因電路板問題導致無法充氣保護人身安全。(取材自臉書)
南韓汽車廠起亞(Kia)正在美國召回41萬多輛汽車，以解決撞車時安全氣囊因電路板問題導致無法充氣保護人身安全。(取材自臉書)

美國國家公路交通安全管理署(NHTSA)宣布，南韓汽車廠起亞(Kia)正在美國召回41萬多輛車，以解決撞車時安全氣囊因電路板問題導致無法充氣的安全問題。

這次召回的車輛涵蓋2017、2018年份的某些Forte小型車以及2017年至2019年的Sedona小貨車和Soul小型休旅車；此外，電動汽車Soul也在召回之列。Soul和Forte車在召回車輛中所占比例最大。

這家南韓汽車製造商說，安全氣囊的控制電腦蓋可能會接觸到晶片損壞電路，連帶阻止安全氣囊充氣，可能造成駕駛人和乘客嚴重傷害。

在這次召回行動下，起亞經銷商將檢查氣囊的控制電腦，並且更新或者更換軟體；不論更新或更換軟體全部免費。

車主將自3月21日開始將收到召回的郵件通知。

起亞在美國安全監管機構28日公布的文件中表示，安全氣囊無法在必要時充氣的問題去年7月便在南韓出現；截至目前，先後有13起車主投訴，以及947起保修索賠，所幸未接獲撞車或受傷報告。

汽車部落格autoblog.com提到另一個因安全氣囊問題的汽車召回行動，多家車廠數千萬汽車配備高田(Takata)安全氣囊，仍在召回中，共6700萬輛，是史上最大規模的汽車召回。

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