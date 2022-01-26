大哥還沒輸 調查：老一輩美國人傾向買老牌車廠電動車

美國總統拜登參訪通用汽車（GM）底特律電動車廠，並親自試駕其純電動車悍馬（Hummer）。路透

市調機構Morning Consult的最新調查顯示，即使電動車 （EV）新創夯翻天，老一輩美國人仍對傳統汽車 製造商有忠誠度，這使得加速朝EV轉型的老牌車廠握有籌碼，能在EV市場與特斯拉 等後起之秀比拚。

根據Morning Consult本月針對2,200名美國成人的調查，在「更喜歡向哪種業者購買電動車」的問題上，38％的嬰兒潮世代（1946至1964年之間出生的群體）表示，傾向購買福特（Ford）、通用（GM）等傳統車廠的EV，只有12%的受訪者說，他們更願意向特斯拉、Rivian等純EV業者買車。

這份調查凸顯了EV市場也有世代差異，美國嬰兒潮一代和X世代消費者（1965至1980年之間出生的群體）更鍾情傳統汽車製造商，而千禧世代（1981至21996年）和Z世代（1997至2004年）則偏好純EV車廠。

Morning Consult汽車和移動分析師Lisa Whalen指出：「從傳統車廠的角度來看，老一輩買家是絕佳的受眾。他們往往更忠誠，而且是一群龐大客群。」

Morning Consult也提供受訪者第三種選擇：亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）等大型科技公司。但只有5%的受訪者選擇購買這些科技巨頭生產的EV，這表明倘若蘋果想推出Apple Car，光是要贏得消費者的心，還有很長的路要走。

該研究還揭露，許多美國人渴望換掉汽油引擎車，19％的受訪者指出，「興奮」最能描述他們對未來EV當道的感受。儘管如此，汽車製造商還要克服恐懼感，有14％的業者說，對朝EV轉型的業界前景感到「焦慮」。