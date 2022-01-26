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車廠加速轉型 分析：2025年全球電動車將達32.8%

記者吳凱中／台北報導
鴻海電動車Model C。（本報資料照片／記者余承翰攝影）
鴻海電動車Model C。（本報資料照片／記者余承翰攝影）

DIGITIMES Research分析師林芬卉觀察全球電動車市場發展，2021年在汽車整體銷售量不如預期的對比下，電動車銷量呈現顯著增長，其中，中國及歐洲電動車市場滲透率皆超過15%，明顯優於全球表現。林芬卉認為隨著油車禁產禁售時程接近，車廠持續加碼投資電動車事業部，並將電動車視為核心事業，預估2025年全球電動車滲透率將超越30%，達到32.8%。

根據各國汽車協會資料統計2021年全球汽車銷售僅7,100萬台，與2020年低點相較，僅成長3.8%，係受晶片嚴重短缺影響；相對的，全球電動車銷量年增率超過100%，前三大市場依序為中國、歐洲及美國，合計佔全球比重達9成以上。

2021年中國電動車市場佔全球比重重回52%，返回第一大市場地位，主因中國規範車廠在汽車產量中需有一定比重為新能源車，以及車廠推出受消費者歡迎的低價小型車，使中國市場銷售量年增率高達168%；第二大市場歐洲則延續2020年棒子與蘿蔔政策，使銷售量年增率約達60%。

展望中長期全球電動車市場發展，DIGITIMES Research預估2025年銷售量將達2,850萬台，於整體汽車市場滲透率將超越30%，因隨著油車禁產禁售時程愈加接近、碳排放標準趨嚴等，車廠為避免支付碳稅及巨額罰款，持續加碼投資電動車事業，包括擴增電動車產品線。而除造車新勢力外，傳統車廠亦開始加速「油轉電」轉型，在在顯示車廠已將電動車視為核心事業。

電動車 汽車 投資

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