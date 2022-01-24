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雷諾、日產、三菱EV新計畫：未來5年加碼投資230億美元

編譯季晶晶／綜合報導
雷諾、日產和三菱汽車公司傳出將在周四宣布，未來5年會對電動車開發增加投資超過200億歐元。(路透)
雷諾、日產和三菱汽車公司傳出將在周四宣布，未來5年會對電動車開發增加投資超過200億歐元。(路透)

由於老牌汽車製造商面臨來自新競爭對手的壓力，以及預期市場對電動車的需求轉變，雷諾、日產和三菱汽車公司計劃深化合作，傳出將在周四宣布，未來5年會對電動車開發增加投資超過200億歐元（約230億美元）。

路透根據兩名知情人士的消息報導，這項投資是在該聯盟已投入汽車電氣化的100億歐元外再予加碼。預計到2030年，三家公司預計推出30多款由5個通用平台支持的新型電池電動車。

消息人士之一說，「2030年聯盟」計畫旨在展示車廠之間的「強化合作」，凸顯「電氣化和連線移動的共同願景」。消息人士表示，這5個通用平台預計將涵蓋兩家公司預計2030年前開發和推出的90% 電動車。

日產發言人謝絕「評論揣測」。雷諾和三菱的發言人未回應置評要求。

三家公司已開發並部分部署4個通用的電動車平台。一個支持日產即將推出的Ariya和雷諾的Megane等電動車，另一個支持日產及其在中國大陸市場合作夥伴東風和雷諾Dacia品牌的簡約車。另外兩個是微型車平台，在日本被稱為kei car，還有輕型商用車。消息人士說，大約再5年，該聯盟的目標是為雷諾設計的小型電動車部署第5個通用平台。

日產已決定使用這個名為CMFB-EV的平台和其他標準化零組件，讓日產小型房車Micra電動化，而雷諾料將推出基於同一平台的類似電動車。 Micra電動車預計將在2020年代中期發布。

消息人士聲稱，車廠希望使小型電動車與類似尺寸的汽油燃料車一樣便宜。該聯盟計劃2030年前聯手在法國、英國、中國大陸和日本投資生產總計220 GWh的電池產能。通過標準化和共享電池，他們可望將電池製造成本減半。

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