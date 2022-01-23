疫情讓「自駕」需求暴增 美國平均租車費用飆

美國在疫情大流行期間，租車價格飆升，預計整個2022年將繼續上漲。圖為知名的赫茲租車(Hertz)。（Getty Images）

近年來新冠肺炎打亂全球民眾的生活，戴口罩成為日常、出國成為奢望，甚至在疫情拉警報的情況下，民眾開始減少搭乘大眾交通工具，一部分的人選擇購買新車或中古車，另一部分的人則選擇租車 。其中，根據調查，美國在疫情大流行期間，租車價格飆升，預計整個2022年將繼續上漲。

旅遊公司Kayak的數據顯示，2021年12月美國汽車 的平均每日租金 為81美元，這比前一年增長了31%，2019年12月平均租金約為46美元。

有許多原因有助於解釋為什麼價格如此急劇上漲。在2020年初新冠肺炎大流行開始時，許多租車公司認為將影響到國內外旅客的旅行意願，因此售出大量車輛，雖然旅行有所回升，但全球晶片短缺使得租車公司難以補充車隊陣容。

「汽車租賃新聞」報導稱，整個2021年，美國汽車租賃行業總共增加了72.5萬輛新車。雖然這聽起來可能很多，但與2020年相比下降了9%，比2019年下降了58%。知名的赫茲租車(Hertz)在接受華爾街日報採訪時透露，第三季其美國車隊約有39萬輛汽車，比2019年底減少了約13萬輛。

旅遊業分析師亨利·哈特維爾特 (Henry Harteveldt) 表示，只有汽車製造環境有所改善，汽車租賃形勢才會好轉。在那之前，這將是租車最慘淡的時期之一。

據Car and Driver報導，租賃公司在2021年第四季購買的汽車很少。雖然在此期間他們通常會購買約80萬輛汽車，但在第四季度他們只購買了9.4萬輛汽車。補充租賃車隊的持續困難意味著價格可能會繼續上漲。

「汽車租賃率在2021年底達到了創紀錄的水平，預計2022年會出現更多相同的情況。」「汽車租賃新聞」執行編輯克里斯·布朗補充表示，此時汽車製造商更傾向於零售銷售，而無法滿足租賃車隊的大訂單，因此汽車租賃公司正在像消費者一樣尋求交易，而且他們支付的費用更接近消費者支付的費用。