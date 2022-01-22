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車企逆向進軍手機 傳吉利集團收購魅族

記者黃雅慧／即時報導
傳吉利汽車集團將收購魅族手機。(吉利汽車官網)
傳吉利汽車集團將收購魅族手機。(吉利汽車官網)

以往多是手機品牌企業涉入造車，比如小米宣稱「造車」，但車企吉利逆向操作，選擇進入手機行業。近日，有消息指出，吉利集團旗下手機公司「星紀時代」正與手機廠商「魅族」接觸洽談收購事宜，目前處於盡職調查階段。對此，吉利與魅族雙方未作正面回應。不過，中國媒體《財經》指出從相關交易的知情人處確認收購訊息屬實。

日前，中國媒體「 36 氪」等媒體報導，吉利集團旗下手機公司「星紀時代」正與手機廠商「魅族」觸洽談收購事宜。多位接近交易的人士表示：「交易還在進行中，正在做 DD（盡職調查）。」在收購價格方面，由於交易尚未結束，作價並未明確。

對於上述說法，魅族官方回復稱，「感謝對魅族的關心」；而吉利控股官方就旗下手機公司將收購魅族一事表示，「對市場傳聞不予置評，目前星紀時代高端手機研發業務正在有序進展，希望打造開放融合的生態夥伴關係。」

不過，中國媒體《財經》則指出從相關交易的知情人處確認收購訊息屬實。

其實吉利已進軍手機產業，2021 年 9 月，湖北星紀時代科技有限公司成立，定位高端手機領域。吉利集團（寧波）有限公司為大股東，持股 32.3077%，李書福持股 6.1538%，並擔任公司董事長。王勇任星紀時代 CEO。

魅族2003年成立於廣東珠海，原是作MP3起家，2008年接觸智慧手機，2009年憑藉「魅族M8」站穩國產手機地位。其在2019 年入選 BrandZ 中國出海品牌 50 強，中國最具價值品牌 100 強。不過近年來，魅族因管理層與人才流失，儘管仍具手機系統研發能力，但已不復以往鼎盛時期。

此前，吉利集團董事長李書福曾公開發言表示，「手機業務對整個吉利汽車工業來講，意義是非常深遠的。手機更好地發展就能帶來車機更好地發展，車機更好地發展就能夠推進智能座艙水平的不斷提升，智能座艙水平的不斷提升，就能夠幫助智能電動汽車競爭力不斷地提高。」

有分析認為，應該正向看待吉利收購魅族，這除了對雙方公司帶來能力加乘之外，同時也能為電動汽車打開新思路的路徑。

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