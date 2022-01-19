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硬漢Ford Ranger Raptor 搖身一變成為雪地救援車款

記者陳威任／綜合報導
Ford Ranger Raptor經過改裝後，將成為芬蘭赫爾辛基城市救援部車隊的一份子。(取材自Carbuzz.com)
Ford Ranger Raptor經過改裝後，將成為芬蘭赫爾辛基城市救援部車隊的一份子。(取材自Carbuzz.com)

堪稱是貨卡專業戶的Ford，目前的貨卡系列琳瑯滿目，從最小的 Maverick 到最強大的 F-450 Super Duty，甚至還有電動皮卡F-150Lightning等，更是以堅固和耐用著稱，吸引不少專業工作人士青睞，甚至像 Ranger 這樣的貨卡，也成為特殊地形及需求不可少的專業車款。

在地形崎嶇的國家，例如南非澳洲就將Ranger用作警車，Ranger 也是世界各地許多緊急救援隊的一部分。最新的已改裝成消防救援車的Ranger Raptor，將成為赫爾辛基城市救援部車隊的一部分。此次特殊改裝由知名的Arctic Trucks芬蘭分公司進行，該公司因為Top Gear的Polar Special而聞名。這家冰島公司專門與堅固的越野車輛合作，將它們轉變為不可阻擋的陸路機器。

Ford Ranger Raptor經過改裝後，將成為芬蘭赫爾辛基城市救援部車隊...
Ford Ranger Raptor經過改裝後，將成為芬蘭赫爾辛基城市救援部車隊的一份子。(取材自Carbuzz.com)

Raptor之所以被選中，當然是因為它經過驗證的能力。急救部門的負責人有幸將這輛鮮紅色的Ranger Raptor納入旗下車隊，並且很可能吹噓自己擁有車隊中裝備最好的車輛。

在車頭處的防撞桿可以保護Ranger Raptor免受任何障礙物的影響，到達事故現場後，可以在同樣被遮蓋的裝載艙中找到一系列急救設備，使 Raptor 在緊急情況下可以兼作臨時醫院病床。

Ford Ranger Raptor經過改裝後，將成為芬蘭赫爾辛基城市救援部車隊...
Ford Ranger Raptor經過改裝後，將成為芬蘭赫爾辛基城市救援部車隊的一份子。(取材自Carbuzz.com)

Arctic Trucks芬蘭分公司董事總經理 Ville Viikari 表示，在 Ranger Raptor 救援車上工作是一個絕佳的機會。 現在準備好拯救赫爾辛基地區的生命。在美國以外，Ranger Raptor 配備 2.0 升渦輪柴油發動機，擁有210匹馬力 ，峰值扭力為369 lb-ft。

澳洲 冰島 南非

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