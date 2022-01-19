硬漢Ford Ranger Raptor 搖身一變成為雪地救援車款
堪稱是貨卡專業戶的Ford，目前的貨卡系列琳瑯滿目，從最小的 Maverick 到最強大的 F-450 Super Duty，甚至還有電動皮卡F-150Lightning等，更是以堅固和耐用著稱，吸引不少專業工作人士青睞，甚至像 Ranger 這樣的貨卡，也成為特殊地形及需求不可少的專業車款。
在地形崎嶇的國家，例如南非和澳洲就將Ranger用作警車，Ranger 也是世界各地許多緊急救援隊的一部分。最新的已改裝成消防救援車的Ranger Raptor，將成為赫爾辛基城市救援部車隊的一部分。此次特殊改裝由知名的Arctic Trucks芬蘭分公司進行，該公司因為Top Gear的Polar Special而聞名。這家冰島公司專門與堅固的越野車輛合作，將它們轉變為不可阻擋的陸路機器。
Raptor之所以被選中，當然是因為它經過驗證的能力。急救部門的負責人有幸將這輛鮮紅色的Ranger Raptor納入旗下車隊，並且很可能吹噓自己擁有車隊中裝備最好的車輛。
在車頭處的防撞桿可以保護Ranger Raptor免受任何障礙物的影響，到達事故現場後，可以在同樣被遮蓋的裝載艙中找到一系列急救設備，使 Raptor 在緊急情況下可以兼作臨時醫院病床。
Arctic Trucks芬蘭分公司董事總經理 Ville Viikari 表示，在 Ranger Raptor 救援車上工作是一個絕佳的機會。 現在準備好拯救赫爾辛基地區的生命。在美國以外，Ranger Raptor 配備 2.0 升渦輪柴油發動機，擁有210匹馬力 ，峰值扭力為369 lb-ft。
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