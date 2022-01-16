我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐盟第1國 奧地利宣布強制接種令 違者罰逾4000美元

沃爾瑪悄悄跨足「元宇宙」 將賣專屬加密幣和NFT

歐洲電動車銷售 首超過柴油車 每5輛就有1輛純電車

編譯季晶晶／綜合外電
去年12月，歐洲電動車的銷量首見超過柴油車。（美聯社）
去年12月，歐洲電動車的銷量首見超過柴油車。（美聯社）

根據獨立汽車分析師Matthias Schmidt為金融時報編纂的初期數據，歐洲電動車的銷量去年12月首見超過柴油車。在包括英國在內的18個歐洲國家，賣出的新車有超過五分之一是純電動車，而包括柴油電力混合車在內的柴油車，占比不到19%。

拜德國和其他地區的政府補貼，和2020年起要求歐盟製造商銷售更多低碳汽車的嚴格法規之賜，電動車銷售一直在穩定成長。這股趨勢於去年最後一季加速，主要是電動車大廠特斯拉比競爭對手更能克服半導體供應鏈瓶頸，交車量達創新高的30萬9000輛。

歐洲車廠12月也力推電動車以減少碳足跡、避免布魯塞爾的罰款，此前他們在供應鏈危機期間優先生產最有利可圖的車款，主要是汙染嚴重的休旅車。

西歐因此在上月售出17萬6000輛電動車，創下新高紀錄，比2020年12月高出逾6%。相較下，2021年12月售出的柴油車是16萬輛。

自從福斯汽車被發現利用軟體，對1100萬萬輛柴油車引擎廢氣排放數據造假後，柴油車的銷售一直穩定下滑。那時，柴油車款在18個歐洲國家的交車量遠超過一半。

Schmid指出，在一些新的電動車款吸引新顧客的同時，部分城市禁絕舊款柴油車、以及重要市場對柴油車加稅，都進一步衝擊柴油車的銷售。

在全歐最大車市的德國，新聯合政府有意檢討柴油的稅務優惠，也讓柴油車換手的價值變得不確定，柴油因為稅務優惠比高級汽油便宜了大約14%。

電動車 汽車 供應鏈

上一則

2022北美年度風雲車揭曉 「這輛」Honda奪殊榮

延伸閱讀

2022北美年度風雲車揭曉 「這輛」Honda奪殊榮

2022北美年度風雲車揭曉 「這輛」Honda奪殊榮
鴻海攻元宇宙 工業富聯當先鋒 同時深耕電動車、半導體

鴻海攻元宇宙 工業富聯當先鋒 同時深耕電動車、半導體
中國去年暢銷電動車出爐 五菱和特斯拉名列前茅

中國去年暢銷電動車出爐 五菱和特斯拉名列前茅
特斯拉與中國電動車製造商廝殺 嘉惠了輝達

特斯拉與中國電動車製造商廝殺 嘉惠了輝達

熱門新聞

BMW奪得2021年全球與美國市場豪華品牌銷售冠軍。（取材自BMW）

2021年美國市場豪車銷售排行出爐 冠軍賣破33萬輛

2022-01-13 02:06
2022消費電子展（CES）日前於美國賭城拉斯維加斯舉行，部分與會者趁機體驗「鑽洞公司」興建與管理的「拉斯維加斯會議中心環線」（LVCC Loop），少部分人似乎在隧道內遇到小小的塞車，引發網友持續熱議安全問題。（取材自YouTube/Benjamin Brochstein）

馬斯克「鑽洞公司」隧道竟「塞車」 網友熱議安全問題

2022-01-11 01:49
第11代Honda Civic摘下2022北美年度風雲車大獎。（取材自Honda）

2022北美年度風雲車揭曉 「這輛」Honda奪殊榮

2022-01-16 02:29
一名年僅19歲的德國駭客宣稱，他發現特斯拉的系統有漏洞，可藉此遠距侵入他人的愛車。路透

特斯拉系統有漏洞 德國19歲駭客稱已藉此控制25輛車

2022-01-12 08:53
Chevrolet Silverado EV。 （取材自Chevrolet）

不讓福特專美於前 通用Silverado EV純電皮卡亮相CES

2022-01-10 03:20
小改款Audi e-tron偽裝測試車。(取材自Carscoops)

終於有專屬車名 Audi e-tron有望正名為「Q8 e-tron」

2022-01-15 02:15

超人氣

更多 >
獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

搶救48小時…李嘉欣4器官重創 差點沒命

搶救48小時…李嘉欣4器官重創 差點沒命
影／東加火山爆發引起海嘯 加州出現巨浪造成淹水

影／東加火山爆發引起海嘯 加州出現巨浪造成淹水
冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨
前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵