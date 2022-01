2022北美年度風雲車揭曉 「這輛」Honda奪殊榮

第11代Honda Civic摘下2022北美年度風雲車大獎。(取材自Honda)

從去年6月公布進入初選名單的38款車,至11月歷經共三輪的評鑑,篩選到三大獎各剩下三款新車在競爭的2022北美年度風雲車 (North American Car, Utility and Truck of the Year),日前於底特律正式揭曉得獎名單。

在揭曉得獎名單之前,先來看一下今年Car of the Year年度風雲車、Truck of the Year年度卡車與Utility Vehicle of the Year年度多用途車款的決選名單,這三大獎項中都包含了一部純電動車 ,分別是Lucid Air、Rivian R1T及Hyundai IONIQ 5,展現了電動車在現今車壇愈來愈備受關注的程度,而電動車會在此次決選中脫穎而出嗎?

福特差點大滿貫

答案是抱歉了,2022北美年度風雲車是內燃機的勝利,且Ford入圍的兩款車全部都獲得最終大獎,分別是摘下年度卡車的Ford Maverick,及奪下年度多用途車款的Ford Bronco,而去年這兩個獎項同樣也是由Ford包辦,2021年的得主為Mach-E與F-150。雖然純電車煞羽而歸,但三種類別的都有車款前進決選名單,已經是對汽車市場的變化做出了肯定。

Ford Maverick與Ford Bronco分別奪下2022北美年度卡車與2022北美年度多用途車款大獎。(取材自Ford)

2022北美年度風雲車大獎最終由第11代Honda Civic摘下。(截自北美年度風雲車官網)

至於2022北美年度風雲車大獎則是連兩年由亞洲車商奪下,而今年由發表第11代的Honda Civic繼2018年的Accord後,相隔四年再由Honda奪得這項殊榮。值得注意的是,北美年度風雲車大獎連續兩年的得主也都是房車 (2021得主為第七代Hyundai Elantra)。

評審們認為,新世代Honda Civic具備易入手的價格,即使八代Golf GTI、Golf R更強調了操駕感,Lucid Air顛覆了新一代豪華電動車的定義,但Civic同時擁有高燃油效率、實用性、可靠性、舒適性與駕駛樂趣,是讓Civic最終脫穎而出的關鍵。