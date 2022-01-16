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2022北美年度風雲車揭曉 「這輛」Honda奪殊榮

記者黃俐嘉／綜合報導
第11代Honda Civic摘下2022北美年度風雲車大獎。（取材自Honda）
第11代Honda Civic摘下2022北美年度風雲車大獎。（取材自Honda）

從去年6月公布進入初選名單的38款車，至11月歷經共三輪的評鑑，篩選到三大獎各剩下三款新車在競爭的2022北美年度風雲車 (North American Car, Utility and Truck of the Year)，日前於底特律正式揭曉得獎名單。

第11代Honda Civic摘下2022北美年度風雲車大獎。（取材自Honda...
第11代Honda Civic摘下2022北美年度風雲車大獎。（取材自Honda）

在揭曉得獎名單之前，先來看一下今年Car of the Year年度風雲車、Truck of the Year年度卡車與Utility Vehicle of the Year年度多用途車款的決選名單，這三大獎項中都包含了一部純電動車，分別是Lucid Air、Rivian R1T及Hyundai IONIQ 5，展現了電動車在現今車壇愈來愈備受關注的程度，而電動車會在此次決選中脫穎而出嗎？

第11代Honda Civic摘下2022北美年度風雲車大獎。（取材自Honda...
第11代Honda Civic摘下2022北美年度風雲車大獎。（取材自Honda）

福特差點大滿貫

答案是抱歉了，2022北美年度風雲車是內燃機的勝利，且Ford入圍的兩款車全部都獲得最終大獎，分別是摘下年度卡車的Ford Maverick，及奪下年度多用途車款的Ford Bronco，而去年這兩個獎項同樣也是由Ford包辦，2021年的得主為Mach-E與F-150。雖然純電車煞羽而歸，但三種類別的都有車款前進決選名單，已經是對汽車市場的變化做出了肯定。

Ford Maverick與Ford Bronco分別奪下2022北美年度卡車與...
Ford Maverick與Ford Bronco分別奪下2022北美年度卡車與2022北美年度多用途車款大獎。（取材自Ford）

2022北美年度風雲車大獎最終由第11代Honda Civic摘下。（截自北美年...
2022北美年度風雲車大獎最終由第11代Honda Civic摘下。（截自北美年度風雲車官網）

至於2022北美年度風雲車大獎則是連兩年由亞洲車商奪下，而今年由發表第11代的Honda Civic繼2018年的Accord後，相隔四年再由Honda奪得這項殊榮。值得注意的是，北美年度風雲車大獎連續兩年的得主也都是房車 (2021得主為第七代Hyundai Elantra)。

第11代Honda Civic摘下2022北美年度風雲車大獎。（取材自Honda...
第11代Honda Civic摘下2022北美年度風雲車大獎。（取材自Honda）

評審們認為，新世代Honda Civic具備易入手的價格，即使八代Golf GTI、Golf R更強調了操駕感，Lucid Air顛覆了新一代豪華電動車的定義，但Civic同時擁有高燃油效率、實用性、可靠性、舒適性與駕駛樂趣，是讓Civic最終脫穎而出的關鍵。

第11代Honda Civic摘下2022北美年度風雲車大獎。（取材自Honda...
第11代Honda Civic摘下2022北美年度風雲車大獎。（取材自Honda）

電動車 Honda Hyundai

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