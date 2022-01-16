2022北美年度風雲車揭曉 「這輛」Honda奪殊榮
從去年6月公布進入初選名單的38款車，至11月歷經共三輪的評鑑，篩選到三大獎各剩下三款新車在競爭的2022北美年度風雲車 (North American Car, Utility and Truck of the Year)，日前於底特律正式揭曉得獎名單。
在揭曉得獎名單之前，先來看一下今年Car of the Year年度風雲車、Truck of the Year年度卡車與Utility Vehicle of the Year年度多用途車款的決選名單，這三大獎項中都包含了一部純電動車，分別是Lucid Air、Rivian R1T及Hyundai IONIQ 5，展現了電動車在現今車壇愈來愈備受關注的程度，而電動車會在此次決選中脫穎而出嗎？
福特差點大滿貫
答案是抱歉了，2022北美年度風雲車是內燃機的勝利，且Ford入圍的兩款車全部都獲得最終大獎，分別是摘下年度卡車的Ford Maverick，及奪下年度多用途車款的Ford Bronco，而去年這兩個獎項同樣也是由Ford包辦，2021年的得主為Mach-E與F-150。雖然純電車煞羽而歸，但三種類別的都有車款前進決選名單，已經是對汽車市場的變化做出了肯定。
至於2022北美年度風雲車大獎則是連兩年由亞洲車商奪下，而今年由發表第11代的Honda Civic繼2018年的Accord後，相隔四年再由Honda奪得這項殊榮。值得注意的是，北美年度風雲車大獎連續兩年的得主也都是房車 (2021得主為第七代Hyundai Elantra)。
評審們認為，新世代Honda Civic具備易入手的價格，即使八代Golf GTI、Golf R更強調了操駕感，Lucid Air顛覆了新一代豪華電動車的定義，但Civic同時擁有高燃油效率、實用性、可靠性、舒適性與駕駛樂趣，是讓Civic最終脫穎而出的關鍵。
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