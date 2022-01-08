韓系繳出佳績 Hyundai、Kia美國銷量雙雙賣破70萬輛

Hyundai與Kia兩間韓系品牌去年在美國皆繳出賣破70萬輛的成績單。(取材自Kia、Hyundai)

依舊有著COVID-19新冠肺炎攪局的2021年，還多了半導體短缺導致汽車 業生產作業大亂，不少車商都面臨即便發表了新車，但實際上卻交不出車的窘境。或許也因為不定因素太多，讓美國去年的汽車銷售市場也跟著洗牌，日本豐田汽車以約11.4萬輛的差距，擊敗已經蟬聯90年美國汽車銷售冠軍的GM通用汽車。

捎來捷報的可不只有這間日系車商，來自南韓的Hyundai 與Kia兩品牌，也雙雙在2021年繳出佳績。Hyundai及Kia去年不僅皆於美國賣破了70萬輛大關，兩品牌更首度創下在美國銷售的歷史新高，Hyundai在2021年共交付了738,081輛 (+18.61%)，至於Kia也售出了701,416台 (+19.67%)。值得注意的是，這兩家韓系車商的差距不到4萬輛，代表Kia不僅在自家南韓市場緊追Hyundai，就連在美國市場的銷量也緊咬著Hyundai。

Kia K5去年在美國共售出了92,342輛。(取材自Kia)

首先，Hyundai儘管在去年第四季的銷量較2020年同期下滑了15%，但仍不足以影響品牌2021年在美國市場的好表現，除了只剩N性能版在販售的Veloster車系，其餘在美國所販售的車款全部都為正成長，並且有三款車型賣破了10萬輛。邁入第七代車型的Elantra以124,422輛、成長18%拿下品牌最賣房車冠軍，至於品牌最暢銷休旅 則是由進入第四代車型的Tucson奪得，Tucson去年在美國共交付了150,949輛且成長了22%。

而首度在美國賣破70萬輛的Kia，也表示這是品牌歷年來在美國銷售表現最優秀的一次，除了已經退出美國、正在清庫存的K7/Cadenza與K9/K900外，其餘在美國販售的Kia車款全數達成正成長紀錄，且品牌最暢銷車款並非市場主流的休旅車，而是中型房車Kia Forte/K3，以年銷115,929輛的成績坐收外，更是Kia去年在美國唯一賣破10萬輛的車款！至於售出94,601輛的Sportage則是品牌去年於美國最暢銷的休旅。

Hyundai Elantra去年在美國交付了124,422輛，成為品牌2021年美國最暢銷的房車。(取材自Hyundai)

此外，Kia電動車銷量部分也較前一年大增97% (包括Hybrid、PHEV等複合式動力車型，與Niro EV、Soul EV)，預計在今年上半年上市的全新純電休旅EV6，目前在美國的接單狀況也相當熱絡，原廠期盼EV6加入後能夠將品牌的電動車銷量更加提升。至於Hyundai的部分，因為缺乏晶片的關係導致延後到去年冬季才上市的純電休旅IONIQ 5，在12月首次交付了153台，而氫燃料休旅Nexo在2021年則是有著107%的年增長，去年在美國市場共交付了430台，讓這輛FCEV休旅締造了全新銷售紀錄。