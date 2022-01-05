維州暴雪教訓：冬季開車要準備的保命物品

3日的暴雪使維州I-95公路上的車輛動彈不得。(美聯社)

暴雪侵襲之下，維吉尼亞州 東部的I-95高速公路(Interstate 95)路段交通癱瘓，某些駕駛人被卡在路上將近24小時。有線電視新聞網(CNN)報導，救難人員指出，這場維州 大雪為民眾帶來的教訓是，冬天開車要在車上備妥保命物品，包括保暖衣物以及可以用來做為車輛擋風隔熱之用的毯子等。

科羅拉多州斯廷博特斯普林斯消防救難隊(Steamboat Springs Fire Rescue)緊急救護技術員(Emergency Medical Technician，EMT)哈特曼(Isaiah Hartman)接受CNN訪問時說，對他個人而言，冬季開車出門首先要準備的重要物品就是「能夠讓你保暖的任何東西」。

他舉例說，保暖物品從手套、毛襪、暖暖包(hand warmers，又稱暖手寶)都包括在內，毯子則有多重用途。他表示，毯子不但可以拿來裹住身體禦寒，當遇到嚴峻的酷寒氣候時，還能拿來擋在車窗，避免冷風竄入，做為讓車子保持溫度的隔熱之用。

哈特曼說，準備一雙能保暖的靴子也是很重要的，尤其是在緊急情況下不得不棄車離開，必須在雪地行走時。

他表示，雪鏟也是車上必備工具，當車輛被大雪掩蓋時，能在排氣管附近鏟清積雪。他說，最好一次就把排氣管附近的積雪盡量鏟光，才不必在天寒地凍之間一直下車重複相同動作。他說：「如果能把積雪清除到能看到路面，是最理想的」。

雪鏟的另一個功能，是在輪胎被卡住時，協助脫困。哈特曼說，貓砂(kitty litter)也能幫助車子從雪地裡脫困，可以準備一小罐放在車上以備不時之需。

他說，把貓砂灑在輪胎底下，可以增加磨擦力。

冬天如果要開車出遠門，哈特曼說，出城之前要先確診油箱至少有一半的汽油，萬一遭逢暴雪被困在路上，則可不時讓引擎熄火，讓暖氣運作，在車上至少能夠較為保暖。

若遇大雪而受困路上，哈特曼說，最重要的事情就是打911電話求助。他表示，如果手機 還有電，緊要關頭之下最重要的保命要務，是要讓消防單位知道受困地點何在。

他說：「我們可以透過手機定位，知道你的確切地點或大概位置。」