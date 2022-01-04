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豐田去年榮登全美汽車銷售龍頭 GM丟蟬連90年寶座

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豐田去年榮登全美汽車銷售龍頭 GM丟失蟬連90年寶座

編譯洪啟原／綜合報導
豐田汽車2021年打敗通用汽車，首度成為全美銷量最高的汽車製造商，反映全球晶片缺貨對各大車廠造成不同程度的打擊。(美聯社)
豐田汽車2021年打敗通用汽車，首度成為全美銷量最高的汽車製造商，反映全球晶片缺貨對各大車廠造成不同程度的打擊。(美聯社)

豐田汽車2021年打敗通用汽車，首度成為全美銷量最高的汽車製造商。汽車銷售龍頭寶座易主，反映全球晶片缺貨對各大車廠造成不同程度的打擊。

數十年來持續努力在美國擴大市占的豐田，去年美國銷量比通用多出約11.4萬輛，總銷量達233.2萬輛，約比2020年成長10%。

相較下，通用2021年全美銷售年減近13%至221.8萬輛。去年全球晶片吃緊，對通用的製造業務產生更大的打擊，導致汽車經銷商可賣的車變少。

根據美國汽車新聞網Automotive News，通用自1931年來持續穩坐美國汽車銷售龍頭寶座，這是通用90年來首次痛失銷售冠軍頭銜。

豐田大幅受惠於囤積電腦晶片的決定，這些晶片用於一系列汽車產品。豐田比多數車廠更早押注持續復甦的美國車市，汽車與零件的減產幅度也較小，這有助豐田更有效地準備因應最終消費需求激增。

豐田北美營運部高級副總裁Jack Hollis表示，去年成功安度供應鏈風暴，不認為能長期維持美國汽車銷售龍頭地。他說：「老實說，這不是我們的目標，我們也不認為銷量能長期領先通用汽車。」，強調豐田不打算利用這項成就來做廣告。

除了豐田，其他外國車廠和特斯拉去年的美國銷售也勁增，市占率同步增加。南韓現代汽車連續第二年在美國取得可觀的市占，總銷量為73萬8080輛，較前一年勁增約19%。馬自達和本田汽車，去年的美國銷量也優於市場預期。

市調機構Cox Automotive預估，特斯拉去年的美國銷量比2020年激增61%，創下美國車市最大的銷售年增幅。

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