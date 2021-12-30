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紐約市添購電動車 下訂184輛Ford Mustang Mach-E GT

記者陳威任／綜合報導
紐約市公部門日前訂購184輛Ford Mustang Mach-E GT，將加入該市擁有近3萬輛的車隊。(取材自Carscoops.com)
紐約市公部門日前訂購184輛Ford Mustang Mach-E GT，將加入該市擁有近3萬輛的車隊。(取材自Carscoops.com)

在電動化日益普及的時刻，公部門採購車輛也跟進這樣的趨勢。紐約市公部門日前訂購184輛Ford Mustang Mach-E GT，將加入該市擁有近3萬輛的車隊，將被多個辦公室和部門使用，包括紐約警察局、紐約市警長辦公室、紐約市公園和娛樂部、環境保護部，和首席法醫辦公室，預計電動野馬將主要用於執法及緊急狀況回應。

該市計劃在6月30日之前接收車輛，並將在Mach-E GT上花費1150萬元。以性能為導向的Ford Mustang Mach-E GT，具有雙電動馬達四輪驅動系統，可產生480hp和813Nm的動力輸出，這使這台跨界電動休旅能夠在3.8秒內從0-60 英里/小時（0-96 公里/小時）加速，一次充電可行駛270英里（435公里）。

紐約市公部門日前訂購184輛Ford Mustang Mach-E GT，將加入...
紐約市公部門日前訂購184輛Ford Mustang Mach-E GT，將加入該市擁有近3萬輛的車隊。(取材自Carscoops.com)

Mach-E將取代汽油動力車輛，是向紐約警察局約6,200 多輛「輕型執法車隊」電氣化邁出一小步。紐約市市長氣候與可持續發展辦公室主任在一份聲明中說：「通過今天的公告，我們將確保我們的執法和巡邏車輛遠離過去的污染燃料，走向更綠色的未來。」

紐約市警長Joseph Fucito表示，執法部門使用電動汽車是朝著減少氣候變化溫室氣體、降低呼吸道疾病風險、減少噪音和結束對化石燃料的長期依賴邁出的有力一步。 他補充表示，同時保護人和環境是公共安全未來的重要目標。

紐約市 警察 休旅

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