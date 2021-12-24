賓士G-Class化身紅色藥丸 「駭客任務4」首映會亮相

賓士G-Class化身紅色藥丸於「駭客任務：復活」首映會亮相。(圖:Mercedes-Benz提供)

電影 「駭客 任務：復活」於12月18日在舊金山 舉辦首映會，主角尼歐將再次面臨關鍵問題：選擇藍色藥丸或紅色藥丸。若選擇服用藍色藥丸，他將繼續沉淪在被安排好的虛擬世界；若選擇吞下紅色藥丸，則可擺脫虛擬世界的控制，回到現實世界找尋真相。

為呼應此電影經典橋段，德國賓士汽車（Mercedes-Benz）特別在首映會場旁，打造長12公尺、寬4公尺、高3.5公尺的紅色藥丸裝置藝術，膠囊內則展示具有強悍動力及越野性能的Mercedes-AMG G 63。而在電影中G-Class亦有精彩的飛車追逐場景，幫助電影中兩位主角尼歐及崔妮蒂逃離母體（Matrix）。

Mercedes-Benz G GmbH執行長Emmerich Schiller表示：「G-Class和紅色藥丸所傳達的訊息極為相似，皆象徵自由、獨立、決心等意涵，也是為什麼我們很高興用行動支持華納兄弟影業近日將於全球上映的「駭客任務：復活」。贊助一直以來都是我們品牌娛樂體驗的核心元素，長久以來，Mercedes-Benz 皆是電影產業首選的合作夥伴，與華納兄弟影業更是有將近20年的緊密合作，我們希望藉由電影文化，以更感性、創造記憶點的方式傳遞產品特色及品牌價值。」