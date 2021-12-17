美國IIHS撞擊測試 Mazda3獲Top Safety Pick＋最高評價

Mazda3完整i-ACTIVSENSE主動安全科技，車身結構的安全性近日更獲得美國公路安全保險協會IIHS的權威性認證。(圖:Mazda提供)

以日式美學與職人工藝精心打造且深受全球消費者喜愛的Mazda3，除了全車系標配完整i-ACTIVSENSE主動安全科技，車身結構的安全性近日更獲得美國公路安全保險 協會Insurance Institute for Highway Safety（以下簡稱IIHS）的權威性認證。

美國IIHS在最新且更嚴苛的車輛撞擊測試當中，針對33輛2021-2022年式的小型車，進行模擬真實情境的測試，Mazda3 Sedan/Hatchback在相當嚴苛的9項測試中拿下最高安全評價Top Safety Pick＋。

自2020年以來，IIHS不斷提高撞擊測試標準，針對更符合市場實際狀況的資料及路面情境進行調整，並因應全球製造商所販售的SUV /Pick-up車型快速增長，同步調整了車重與車速等撞擊規範。最新版撞擊測試車以1,896公斤的車重及60km/h速度來衝撞受測車款的側邊，相較於以往1,496公斤及50km/h而言，撞擊能量提升達82％。

IIHS測試研究顯示，中小型輕量級車款的安全性在先天上較居弱勢，因此絕佳的安全防護更加重要。Mazda3 Sedan/Hatchback在最新撞擊測試中，包含駕駛小偏位撞擊、正面撞擊、側面撞擊以及頭部安全等皆拿下「Good」的最佳評價。Mazda3獲得Top Safety Pick＋的殊榮，不但肯定Mazda全方位守護乘員安全的理念與設計，更在紮實的安全基礎上，提供車主享受唯一無二的駕馭樂趣。