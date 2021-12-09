蘋果自駕車計畫 又有3位關鍵工程師跳槽新創公司

蘋果自駕車計畫近幾周再流失3名工程師，分別是雷達系統首席工程師Eric Rogers、電池系統工程經理Alex Clarabut，以及硬體工程經理Stephen Spiteri。（路透）

蘋果 公司（Apple）的自駕車 計畫近幾周流失3名關鍵工程師，使得這項充滿雄心壯志的業務進一步發生動盪。

負責蘋果自駕車雷達系統的首席工程師Eric Rogers幾周離前職，加入飛行計程車新創公司Joby Aviation，電池系統團隊的工程經理Alex Clarabut則去了另一家同樣開發飛天計程車的Archer Aviation，後者同時挖走一位蘋果硬體工程經理Stephen Spiteri。

Joby和Archer證實3人入職的消息，凸顯出航空新創事業大力吸引矽谷人才的努力。

人才流失表明蘋果擴張跨入新領域所面臨的挑戰。對於蘋果來說，自駕電動車 可能是一個巨大新商機，但多年來技術優化的過程也令工程師心煩意亂。

這項歷時7年的計畫頻頻進行戰略調整，並伴隨同業挖角造成的人才出走，今年來丟失至少6名大將，包括前Apple Car計畫負責人Dough Field跳槽福特汽車，以及硬體工作領導人Michael Schwekutsch去了Archer Aviation，擔任的職務是工程部資深副總裁。

於此同時，蘋果自駕車計畫今年也增聘人力，包括原是電動車新創廠Canoo執行長、也曾領導過BMW電動車開發計畫的Urlich Kranz，以及前特斯拉自駕軟體總監CJ Moore。