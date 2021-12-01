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2022歐洲年度風雲車決選名單...Hyundai、Kia純電兄弟廝殺

記者黃俐嘉／綜合報導
Hyundai、Kia分別於今年二月底及三月初發表的兩款全新純電CUV，雙雙入圍2022歐洲年度風雲車大獎的最終7輛決選名單。摘自Hyundai、Kia
Hyundai、Kia分別於今年二月底及三月初發表的兩款全新純電CUV，雙雙入圍2022歐洲年度風雲車大獎的最終7輛決選名單。摘自Hyundai、Kia

回顧2021歐洲年度風雲車候選名單時，僅供應純電動力的車款屈指可數，多數以上的車款則是提供了複合式動力的車型，不過在這短短一年內後，歐洲年度風雲車的名單車種已經有很大的不同，從11月底所公布的2022 Car of The Year歐洲年度風雲車決選名單來看，便可意識到電動車似乎漸漸深入了我們的生活。

在11月中公布了候選名單時，品牌、動力、車型多元化讓2022歐洲年度風雲車的競爭力似乎更難分難解，傳統德系、法系、美系等大廠入圍外，近年日韓品牌亦有著穩定的產品力，但這份名單中更是出現了中國品牌Aiways與Lynk & Co！不過最讓人感到驚訝的是，月底所揭曉的最終7款決選名單裡，竟然只有一款不是單純以電力驅使的新車！

Kia EV6入圍2022歐洲年度風雲車決選名單。摘自Kia
Kia EV6入圍2022歐洲年度風雲車決選名單。摘自Kia

這7輛將於歐洲2022年2月28日進行最終評選的決選名單，包括了Cupra Born、HyundaiIONIQ 5、Peugeot 308、ŠKODA Enyaq iV、Ford Mustang Mach-E與Renault Mégane E-Tech，僅有來自法國的Peugeot 308不是純電車外，其餘6款通通都是純電動車。值得注意的是，去年進入最終決選的車款中，也僅有Fiat 500與Volkswagen ID.3兩款純電車，可見這一年來市場上的純電車猶如雨後春筍般不斷冒出。

Hyundai IONIQ 5入圍2022歐洲年度風雲車決選名單。摘自Hyund...
Hyundai IONIQ 5入圍2022歐洲年度風雲車決選名單。摘自Hyundai

要入選2022歐洲年度風雲車大獎的條件必須全數都是新車，且大部分的車款已經在市場上販售中，或者是在今年底前會於歐洲至少五個國家中開賣。另外，決選名單中的Hyundai IONIQ 5與Kia EV6由於皆建構在集團的E-GMP底盤上，基本上算是同門師兄弟，而這兩款純電CUV不論是在自家韓國亦或是歐美市場都收穫了爆量的訂單，此次同時進入了最終決選名單成為最親近的敵人，就看最終會是哪款新車能摘下這份榮耀。

捷克品牌ŠKODA首款純電休旅Enyaq iV。摘自ŠKODA
捷克品牌ŠKODA首款純電休旅Enyaq iV。摘自ŠKODA

電動車 Hyundai 入圍

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