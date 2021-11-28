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如何避免開車撞到鹿？威州研究「出動狼」就好了

記者陳威任／綜合報導
麋鹿測試成為不少人測試車款操控表現的方式之一。(取材自km77.com)
麋鹿測試成為不少人測試車款操控表現的方式之一。(取材自km77.com)

在車輛的操控安全測試中，有一項相當有名的測試叫做「麋鹿測試」（Moose Test或Elk Test），這是1970年代由瑞典政府率先推動的安全測試項目，主要是測試車輛躲避前方突然出現的障礙（例如從公路旁竄出的鹿等大型野生動物）的應急性能測試。事實上在某些國家，車輛行駛過程撞到鹿並不是新聞，除了車輛損毀外，甚至可能造成人類或動物的生命危險，確實是一件需要重視的事情。

近來美國國家科學院院刊 (PNAS) 的團隊發現了一個可以有效降低「鹿」殺的方式，在他們的研究中發現了一個獨特的趨勢，狼群出現將直接鹿與車碰撞情況下降。這項研究的地點是威斯康興州，這個研究可能會對世界產生深遠的影響。

美國國家科學院院刊的研究非常明確，如果將狼進入某個自然區域，將使車與鹿碰撞的事故減少24%，產生的經濟效益是狼可能去捕食人類牲畜而付出成本的63倍，顯示這不只對經濟有巨大好處，也可以挽救司機的生命。該研究解釋說：「美國每年發生大約100萬起車與鹿碰撞的事故，造成29,000人受傷、200人死亡，以及近100億美元的總經濟損失。這種對經濟和不幸的生命損失的巨大影響意味著減少車鹿碰撞可能會產生巨大的影響。

那麼狼是如何影響這一切的呢？根據數據顯示，並不是由於狼捕食導致鹿的族群減少造成的。反而是因為狼獵鹿的方式有關。狼在獵鹿時傾向於遵循人造基礎設施，並喜歡使用道路和管道作為有效的行駛路徑。鹿了解這種偏好，這使它們遠離道路以避免撞到狼群。

所以在充滿鹿的及合適的自然環境中移入狼群，除了營造更加多樣化的自然生態系統外，也可能減少了意外撞擊造成代價高昂的損害和人類生命損失。當然，這並不代表美國和歐洲的每個地方都準備好養一群狼。然而，在更多農村環境中，引狼進入或許將產生相當大的效益。

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