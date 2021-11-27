我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金馬獎／張震影帝 賈靜雯影后 得獎名單一次看

停了航班但病毒已入侵 英國發現2例Omicron感染

12億美元飛了 特斯拉竟不拿德國建廠補助款？

編譯陳律安／綜合外電
特斯拉（Tesla）26日宣布，已撤回柏林近郊電池新廠的補助申請，金額據了解接近13億美元。 路透
特斯拉（Tesla）26日宣布，已撤回柏林近郊電池新廠的補助申請，金額據了解接近13億美元。 路透

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）26日宣布，已撤回柏林近郊電池新廠的補助申請；公司執行長馬斯克認為，所有的政府補貼都該禁絕。但據知情人士透露，其實是特斯拉打算在德州量產新電池，因此不符合歐盟的補貼資格。

特斯拉在柏林近郊格林海德的電池工廠設廠計畫，原本可望獲得歐盟11.4億歐元（12.8億美元）補助金，而布魯塞爾當局將在年底前定奪。特斯拉發言人說，該公司已通知德國聯邦經濟部和布蘭登堡經濟部，正撤回對格林海德電池廠的IPCEI補助申請；IPCEI意指「歐洲共同利益重要計畫」。

該名發言人說，格林海德電池工廠的建廠計畫，不會受到這個決定的影響。馬斯克則推文表示，特斯拉向來認為所有的政府補貼都該禁絕，「但這也包括對油氣產業的大量補貼，然而政府基於某種原因不願停止這種行為」。

彭博資訊則引述知情人士說法報導，特斯拉之所以放棄11.4億歐元的補助金，原因是該公司打算在德州先行投產新電池。

特斯拉去年已在加州費利蒙廠附近成功試產「4680」新電池。馬斯克曾說，可能在柏林近郊的工廠量產這類電池，這使特斯拉符合歐盟補貼資格。但知情人士說，特斯拉後來改變計畫，打算在德州奧斯汀廠生產這種電池，導致喪失歐盟的補貼資格。

特斯拉在格林海德的電動車廠已近完工，馬斯克盼望年底前能啟動Model Y休旅車的組裝，但當地政府尚未對該工廠進行最終批准。

特斯拉 馬斯克 歐盟

上一則

白色車比較保值？內行人點出2關鍵：二手市場更賺

延伸閱讀

特斯拉上海工廠 將砸12億元擴建

特斯拉上海工廠 將砸12億元擴建
財經簡訊

財經簡訊
特斯拉上海廠將投資近2億美元擴建 進一步提升產能

特斯拉上海廠將投資近2億美元擴建 進一步提升產能
特斯拉傳加碼投資1.88億美元 擴大上海廠產能

特斯拉傳加碼投資1.88億美元 擴大上海廠產能

熱門新聞

Lexus GX。(取材自Lexus)

汽車可靠度調查 Lexus躍居榜首 Tesla持續探底

2021-11-23 02:15
全新bZ4X將是品牌第一款純電動車。圖為歐規Toyota bZ4X。（取材自Toyota）

是不是搞錯什麼？ 66%消費者認為電動車有搭載燃油引擎

2021-11-21 00:30
一名網友好奇提問，為何白車在二手市場上比較保值？聯合報系資料照片／記者卜敏正攝影

白色車比較保值？內行人點出2關鍵：二手市場更賺

2021-11-26 19:22
KIA全新22年式EV6跨界休旅車打破金氏世界紀錄，在長達2880.5英里 (約4636公里) 的橫越美國旅程中，以最短的充電時間完成。 （取材自Kia）

「從NY到LA」Kia EV6橫越美國 打敗Tesla刷新金氏紀錄

2021-11-20 02:29
美國《消費者報告》在最新公布的年度消費品調查中，Mazda獲評為三大可信賴汽車品牌之一，並以Mazda MX-5與Mazda CX-9雙雙入選2021年10大最可靠車款。（圖：Mazda提供）

美「消費者報告」最可靠車款 Mazda兩車款獲選

2021-11-26 02:32
馬斯克22日稍早在一則推文中表示，Model S Plaid應該會在明年3月左右於中國推出。（路透）

最強特斯拉Model S Plaid明春在中國上市 售價13萬美元

2021-11-22 18:30

超人氣

更多 >
防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境
防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年
瑪丹娜露點照被下架 怒嗆：男人乳頭就不色情？

瑪丹娜露點照被下架 怒嗆：男人乳頭就不色情？
新變種病毒命名Omicron藏玄機 「跳Nu避Xi」原因曝

新變種病毒命名Omicron藏玄機 「跳Nu避Xi」原因曝
哪種水餃內餡不能接受？第一名不是韭菜 眾人點名這個

哪種水餃內餡不能接受？第一名不是韭菜 眾人點名這個