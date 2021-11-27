12億美元飛了 特斯拉竟不拿德國建廠補助款？

特斯拉（Tesla）26日宣布，已撤回柏林近郊電池新廠的補助申請，金額據了解接近13億美元。 路透

美國電動車大廠特斯拉 （Tesla）26日宣布，已撤回柏林近郊電池新廠的補助申請；公司執行長馬斯克 認為，所有的政府補貼都該禁絕。但據知情人士透露，其實是特斯拉打算在德州量產新電池，因此不符合歐盟 的補貼資格。

特斯拉在柏林近郊格林海德的電池工廠設廠計畫，原本可望獲得歐盟11.4億歐元（12.8億美元）補助金，而布魯塞爾當局將在年底前定奪。特斯拉發言人說，該公司已通知德國聯邦經濟部和布蘭登堡經濟部，正撤回對格林海德電池廠的IPCEI補助申請；IPCEI意指「歐洲共同利益重要計畫」。

該名發言人說，格林海德電池工廠的建廠計畫，不會受到這個決定的影響。馬斯克則推文表示，特斯拉向來認為所有的政府補貼都該禁絕，「但這也包括對油氣產業的大量補貼，然而政府基於某種原因不願停止這種行為」。

彭博資訊則引述知情人士說法報導，特斯拉之所以放棄11.4億歐元的補助金，原因是該公司打算在德州先行投產新電池。

特斯拉去年已在加州費利蒙廠附近成功試產「4680」新電池。馬斯克曾說，可能在柏林近郊的工廠量產這類電池，這使特斯拉符合歐盟補貼資格。但知情人士說，特斯拉後來改變計畫，打算在德州奧斯汀廠生產這種電池，導致喪失歐盟的補貼資格。

特斯拉在格林海德的電動車廠已近完工，馬斯克盼望年底前能啟動Model Y休旅車的組裝，但當地政府尚未對該工廠進行最終批准。