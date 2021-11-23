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汽車可靠度調查 Lexus躍居榜首 Tesla持續探底

記者趙駿宏／綜合報導
Lexus GX。(取材自Lexus)
Lexus GX。(取材自Lexus)

美國《消費者報告》近日公布了2021年汽車品牌可靠度調查出爐，Lexus、Mazda和Toyota仍然佔領了頒獎台。只是順位稍稍調換了一下，Lexus相比去年提升了兩名奪下冠軍，Mazda維持第二，Toyota則下滑兩名來到了第三的位置。最差的品牌則分別是Lincoln、Tesla和Jeep。

每年《消費者報告》都會透過發送問卷收集車主的車輛數據。從引擎、變速箱、電氣系統、車身等17項車輛部件，詢問車主在過去12個月內所遇到的車輛問題。其評分範圍由0到100分，車主平均評分都在41到60分之間。

在今年的報告中Lexus得分為 76 分，靠著GX車系近乎滿分的助威奪下最可靠品牌冠軍。而Mazda也不遑多讓拿了75分居次，可靠度最高的車款為MX-5和CX-9。Toyota今年則是僅拿下74分，以Prius和Highlander為最可靠車款。Infiniti也靠著Q50的高妥善率和新年式QX50的更新修正拿下69分。Buick、Honda和Subaru均以66分位居5、6、7名。

Mazda MX-5。(取材自Mazda)
Mazda MX-5。(取材自Mazda)

至於車型可靠度上，轎車、掀背車、旅行車、雙門轎車與敞篷車的可靠度是最佳的，平均得到57分。而SUV休旅車型則是50分，皮卡和小型貨車為 43 分。

此外，今年電動車型的可靠性部分，緊湊型混合動力車和插電式車款是得分最高的類別，所有車型的整體可靠性均高於平均水平。該類別中一些表現最好的車輛是Toyota Prius和Honda Insight。

另一方面，純電動SUV是排名最低的類別，整體可靠性低於平均水平。普遍的看法是，雖然電動車型的機械組件較少，因此在實體部件上有問題的可能性較小。但相對的純電SUV電子科技著墨的部分較多，也搭載比較多新技術，如Audi e-Tron和Tesla Model X等豪華車型。與傳統內燃機車型相比，車載電子設備問題通常會更頻繁發生。

(取材自消費者報告Consumer Reports)
(取材自消費者報告Consumer Reports)

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