是不是搞錯什麼？ 66%消費者認為電動車有搭載燃油引擎

全新bZ4X將是品牌第一款純電動車。圖為歐規Toyota bZ4X。（取材自Toyota）

當電動車 越來越常見的時候，確定每一個願意入主電動車的消費者都充分了解電動車了嗎？日前TOYOTA舉辦的E-volution活動中，針對來賓進行了一份調查，最後統計結果讓人相當吃驚，表明大多數人對電動汽車 知之甚少。

其中，最讓人驚訝的題目，是當人們被問到一個非常簡單的問題——BEV是否有燃油引擎？答案顯然是否定的，但 居然有66%的受訪者的答案是肯定的。這相當令人驚訝，因為電動汽車已逐漸成為主流車款之一，而且之前的研究表明，超過70%的人會考 慮在未來購買一輛。

而且這還不是這項研究中唯一令人驚訝的發現。當人們被問及混合動力車款是否要充電才能駕駛時，高達75% 的受訪者表示是。這顯然是錯誤的，因為油電動力車款吃油也吃電的特色，讓人隨時都可以跳上車開走。TOYOTA官方承認，隨著該公司在二十多年前推出Prius，近年來擁有油電車型的車款明顯增加的情況下，這一統計數據結果讓人感到沮喪。

Toyota在美國投資34億美元生產Hybrid與純電車款電池。（取材自Toyota）

當然，市場上還有一種介於純電(BEV)及傳統油電車(HEV)之間的插電式混合動力車(PHEV)的存在，或許也部分消費者容易產生困惑。為了解決資訊落差，TOYOTA正試圖向消費者宣傳電動汽車以及區分各種混合動力、插電式混合動力、電動和燃料電池動力系統的差異。

經銷商在這次討論中發揮著重要作用，但該汽車製造商已經推出了一個專門的學習中心，通過影音向購物者傳授一些基礎知識。隨著TOYOTA即將推出bZ4X電動車，或許可以期待更多消費者能更進入狀況。