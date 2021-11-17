拜登試駕電動悍馬車 宣傳充電站網計畫

拜登17日訪問通用汽車時，試駕電動悍馬車。(路透)

美國 總統拜登 周三（17日）參訪通用汽車（GM）位於底特律的工廠，並親自試駕電動悍馬車（Hummer），藉以宣揚他的電動車 推廣政策。

拜登在通用廠區開了幾圈後，問記者說：「誰想跳上來後面，或車頂？」「這輛車很不一輛」，「比我的雪佛蘭重三倍，也快三倍。」

路透說，民調下滑的拜登，在周一國會通過他的1兆美元基建法案後，急於向外界展示他兌現了競選時的承諾。

拜登17日訪問通用汽車時，試駕電動悍馬車。(美聯社)

剛通過的基建法案中，提供75億美元資助在全美建置電動車充電站網，這類投資將鼓勵更多美國人購買電動車，車廠也會製造更多電動車。電動車充電站將沿著公路運輸廊道，或在社區裡建造，方便長途旅行或本地活動時為車輛充電。

拜登訪問通用底特律車廠時，特別強調基建案對電動車相關設施的投資。底特律是美國選戰關鍵州密西根州第一大城。白宮在拜登參訪行程的新聞稿中指出，拜登將闡述建立充電站網讓駕駛電動車更為便利，進而對抗氣候危機減少碳排，並且「在全美創造薪資優、有工會組織的工作機會」。

經由大量轉用電動房車與卡車，將有助美國達到拜登所揭櫫的減少溫室氣體排放目標——2030年以前，減少2005年時溫室氣體排放水準的50%。

民主黨正在推動的另一項社會支出與氣候法案，其中對於美國製電動車的稅務優惠，如果車輛是由具工會組織的工廠製造，優惠最高可達12,500美元。這項法案要通過目前還有障礙，民主黨自己內部進步派與溫和派議員仍有歧見。