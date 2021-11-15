保時捷洛杉磯車展亮點多 3車系都有新作品

保時捷718 Cayman GT4 RS僅用7分4秒511內，跨越20.6公里的紐柏林北環單圈賽程，這成績比配備保時捷雙離合自手排變速系統（PDK）的718 Cayman GT4還快上23.6秒。 圖／Porsche提供

即將在11月19日登場的洛杉磯 車展，保時捷（Porsche）將發表718車系家族的全新旗艦車款：718 Cayman GT4 RS。RS的經典本色包含了比GT4更大的空力下壓力和更強的動力，以及更輕量化的結構。造就了有史以來最強勢和犀利的718，以及前所未有的駕駛樂趣。

另一個全球首度登場的亮點為保時捷純電跑車Taycan：一款介於Taycan 4S與Taycan Turbo之間的全新車款，亦是Taycan家族中的第三種車體，將首次在加州 公開亮相。保時捷Panamera家族也迎來了新成員：保時捷將正式推出特別版全面升級頂級配備的Panamera白金版。

11月19日登場的美國洛杉磯車展，保時捷將發表718車系家族的全新旗艦車款：718 Cayman GT4 RS。 圖／Porsche提供

伴隨著洛杉磯車展，保時捷五個全球產品發表將由保時捷全球執行董事會主席Oliver Blume、保時捷銷售與行銷執行董事Detlev von Platen，以及911和718車系副總裁Frank-Steffen Walliser於美西時間11月17日上午8點(美東時間17日上午11點)攜手揭幕。傳奇F1車手兼保時捷品牌大使Mark Webber將主持此次活動。所有的精彩活動可在此www.NewsTV.porsche.com或保時捷官方社群網站 平台上收看。