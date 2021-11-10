誰說電動車就環保 這國電動車碳排 比燃油車還多

電動車有沒有比汽油車環保？其實得視該國能源組合與其他因素而定，像是在水力發電約占六成的瑞士開電動車，確實能比燃油車減少100%的碳排。路透

儘管電動車 號稱是對抗全球暖化的有力武器，但最新分析指出，各國使用電動車的情況不同，因此碳排量也大有不同，像是在波蘭、科索沃等國開電動車所造成的汙染，反而比汽車 還多。

路透報導，根據研究顧問業者REG彙編的資料，在波蘭和科索沃開電動車，其實會比汽車產生更多碳排放量，因為這兩國的發電主要是以燃煤為主。

然而，歐洲其他國家的情況就好多了。不過，在各地開電動車的減碳量，得視當地供電來源與在日間充電的次數而定。

數據顯示，以水力發電、核電為主的瑞士表現最佳，相對於汽車可以減少100%的碳排量。挪威以98%落居第二，接著是法國（96%）、瑞典（95%）、奧地利（93%）。

而淪為末段班的有賽普勒斯（4%）、塞爾維亞（15%）、愛沙尼亞（35%）、荷蘭（37%）。至於歐洲最大汽車製造國德國 則是55%；德國的供電組合主要是再生能源和煤炭。

像是德國、西班牙等大量投資太陽能、風力發電的國家，卻因缺乏足夠的儲能設備，使這些國家的減少碳排量，很大程度上取決於日間充電的次數。在陽光、風力充足的午後充電，比在夜間充電減少16-18%的碳排，原因是夜間的電網主要是由燃氣或燃煤供電。但各國情況又有所不同，像是瑞典晚上的風比較多。

研究發現，愛爾蘭雖有46%發電來自再生能源，但在當地開電動車所減少的碳排，和摩爾多瓦（天然氣占能源組合的94%）卻沒差多少，原因是愛爾蘭備用的化石燃料碳密集度較高。

這份分析數據是基於ENTSO-E平台和歐洲環境局（EEA）的公開資料彙編而成。