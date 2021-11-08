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迷你警車報到 純電Citroën Ami加入希臘海岸巡邏隊

記者黃俐嘉／綜合報導
Citroën Ami擔任Chalki島上的警用車與海岸巡邏車。 摘自Citroën
Citroën Ami擔任Chalki島上的警用車與海岸巡邏車。 摘自Citroën

一般我們熟知的警車，不是房車就是以休旅車為主，在一些富有的國家甚至是拿跑車來當自家警備隊的座駕，而美國當地更是熱愛使用大排氣量或功能性高的皮卡作為警車使用，但近期在希臘的一座島嶼上卻是新增了兩輛小巧可愛的純電警車！

近日，位在希臘愛琴海上一座名為Chalki的小島，法系車商Citroën向當局政府交付了六輛純電雪鐵龍，其中更有兩台微型純動車Citroën Ami將作為一般警用及海岸巡邏隊之用，會選擇用這款超迷你純電車當作警用車，全都因為Chalki小島是個只有10平方英里的陸地，要出現大休旅、大皮卡之類的車型當作警車實屬困難。

Citroën Ami。 摘自Citroën
Citroën Ami。 摘自Citroën

另外，除了迷你純電車Ami外，Citroën還提供了兩輛ë-C4、一輛ë-Spacetourer給Chalki市政府，一台ë-Jumpy則是交付於當地的能源社區做使用。而Citroën其實是有在島上投資並協助當局政府將Chalki轉變為零排放的綠能之島，藉此提升島上居民的生活品質外，也計畫將島上的車輛邁向電氣化，目標以純電動車來取代島上所有的內燃機車。

Citroën Ami。 摘自Citroën
Citroën Ami。 摘自Citroën

採用雙座設定的Citroën Ami相當迷你，車長2.41m、車寬1.39m、車高1.52m，整體身形比起Smart ForTwo還要小。為了都市而生的Ami，迴轉半徑也只有3.6米，而Ami的車重僅有458公斤，這已經是包括了續航距離可達70公里的5.5kWh電池組。至於充電部分，Citroën Ami車門內收納一組充電纜線，透過220V電源便可在3小時左右將電量補足。

Citroën提供了六輛純電車款給位在希臘愛琴海上一座名為Chalki的小島。 ...
Citroën提供了六輛純電車款給位在希臘愛琴海上一座名為Chalki的小島。 摘自Citroën

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