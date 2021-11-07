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缺晶片、降產能 Toyota第三季獲利仍優於預期

編譯王巧文／綜合外電
豐田汽車4日公布上季營業利益優於預期、上修本年度展望，以及將實施庫藏股計畫，顯示豐田有信心提高產量，擺脫先前營運受供應鏈擾亂的陰霾。（圖：Toyota提供）
豐田汽車4日公布上季營業利益優於預期、上修本年度展望，以及將實施庫藏股計畫，顯示豐田有信心提高產量，擺脫先前營運受供應鏈擾亂的陰霾。（圖：Toyota提供）

日本豐田汽車（Toyota）4日公布上季營業利益優於預期、上修本年度展望，以及將實施庫藏股計畫，顯示豐田有信心提高產量，擺脫先前營運受供應鏈擾亂的陰霾。

這家全球最大車廠公布，上季（7至9月）的營業利益較去年同期勁增48%至7,500億日圓，遠優於分析師預估的5,530億日圓。豐田並提高全年財測，預估截至明年3月底的年度營業利益為2.8兆日圓（245億美元），不僅高於8月預估的2.5兆日圓，而且是六年來最高，但不如市場預測的3兆日圓；全年淨利預估也從2.3兆日圓提高至2.49兆日圓（218億美元）。

豐田表示，全年營業利益展望樂觀，部分歸功於日圓貶值以及其他有利的市場條件。豐田也在同日宣布，將買回價值1,500億日圓（13億美元）或0.86%的自家股票。該公司並調高上半年股利15日圓至120日圓。

在產量方面，東南亞的新冠肺炎疫情復熾，加上全球車用晶片短缺，衝擊豐田越南和馬來西亞廠的產能，導致年度第2季產量急遽下滑，包括9月的產量較一年前銳減39%，促使該公司下修年度產量計畫，由先前的930萬輛降為900萬輛。

不過，豐田上修年度營業利益預測，也顯示該公司預料供應鏈受擾情況將減緩，產能也將恢復。豐田表示，11月目標是生產85萬至90萬輛車，高於近兩年同月的產量。

豐田財務長近健太說，「雖然12月還存在一些風險，但目前的『生產計劃』是一個有點保守的假設，產能無疑將恢復到一個非常高的水準」。

此外，二手車價格節節上漲，也使汽車經銷商更容易削減購買新車的獎勵方案，連帶推升豐田等汽車製造商的獲利。

豐田 汽車 供應鏈

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